L'escola Joan Maragall de Ripoll estrena el pati sensorial

La setmana passada es va presentar oficialment el nou pati de l'escola Joan Maragall. Un espai sensorial que en un futur serà obert per a tots els infants de la població. S'hi han realitzat diverses millores per convertir-lo en un indret pedagògic, de joc, d'experiència i aprenentatge, pensat per al desenvolupament dels infants. Aquesta va ser la proposta més votada als Pressupostos Participatius 2019, amb un cost aproximat de 50.000 euros. El projecte s'ha treballat entre el personal del centre, les famílies, els infants, la ciutadania, el Departament d'Educació i els serveis tècnics de l'Ajuntament.

L'objectiu és que tots els habitants de la vila puguin fer ús del pati i esdevingui un espai obert a la ciutadania. Ara, però, les condicions de la pandèmia de la covid-19 no ho permeten, ja que obrir-lo augmentaria el risc de contagis. Quan les dades epidemiològiques millorin, l'Ajuntament procedirà a fer-ho.