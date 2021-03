Un mosso fora de servei evita un robatori en un domicili de Ripoll

Un agent dels Mossos que es trobava fora de servei va observar el 17 de març com dos homes estaven forçant la porta d'un pis al carrer Raval de l'Hospital de Ripoll. L'agent va demanar ajuda a comissaria i va barrar el pas dels lladres a la punta del carrer. Quan les patrulles van arribar-hi, van localitzar els dos homes quan intentaven fugir i els van interceptar.

La porta de la casa estava totalment trencada per la zona del pany, i a dins del domicili no hi havia ningú en aquell moment. Els dos lladres ?de 27 i 35 anys? van quedar detinguts, però un d'ells va ser traslladat a un centre hospitalari per ser atès d'unes ferides que s'havia fet al peu i va quedar ingressat a l'espera d'una intervenció quirúrgica.

Segons informen els Mossos d'Esquadra, el lladre que es troba hospitalitzat serà citat properament per comparèixer al jutjat que instrueix la temptativa de robatori.

Antecedents policials

Pel que fa a l'altre detingut pels agents, que tenia antecedents policials, va passar el dia 18 de març passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll.