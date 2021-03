Nou detinguts a Marsella durant una festa il·legal amb 6.500 persones

Nou persones van ser detingudes diumenge durant una festa multitudinària amb unes 6.500 persones que es va organitzar als carrers de Marsella, sense cap autorització i amb incompliments massius de les regles bàsiques contra el coronavirus.

La xifra la va donar ahir la portaveu del Ministeri de l'Interior, Camille Chaize, en una entrevista a l'emissora France Info, en la qual també va indicar que les forces de l'ordre van imposar «desenes de multes». «És totalment inacceptable», va denunciar Chaize, que va advertir que aquests fets tindran conseqüències judicials.

Les forces de l'ordre es van mantenir en un primer moment a distància dels milers de persones que es van concentrar al centre de Marsella, molts dels quals disfressats i en la seva immensa majoria sense mascaretes, per a celebrar una espècie de carnestoltes. Alguns dels participants van destrossar mobiliari urbà i van llançar diversos objectes contra la policia, que van posar diverses multes per no dur mascareta.