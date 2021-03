El retorn dels vols comercials a Girona s'endarrereix fins al maig

El retorn dels vols comercials a l'aeroport de Girona-Costa Brava s'endarrerirà, com a mínim, fins a principis de maig. La situació actual de la pandèmia i les restriccions que se'n deriven han fet que tant Ryanair com Transavia, que tenien previst reemprendre les operacions a Vilobí d'Onyar de cares a Setmana Santa, hagin decidit deixar-ho per més endavant, a l'expectativa de si les restriccions es relaxen. Ryanair ha posat bitllets a la venda a partir de l'1 de maig, mentre que Transavia a partir del 24 de maig. A finals de maig també té previst recuperar les seves connexions amb la Costa Brava la britànica Jet 2. Tot i això, aquestes previsions podrien tornar a canviar en funció de com evolucioni la pandèmia.

Després d'una primavera amb les fronteres tancades i d'un estiu fluix, que va anar de més a menys a mesura que avançava la segona onada de la covid-19, l'aeroport de Girona està sense vols comercials des de finals del mes d'octubre de 2020, després que Ryanair anunciés que no programaria cap vol des de Vilobí durant la temporada d'hivern.

Tot i això, la companyia irlandesa ja havia anunciat que tenia previst reemprendre les operacions de forma progressiva al voltant de Setmana Santa per anar-les ampliant i oferir fins a 28 destinacions des de Girona aquest estiu. També Transavia -que connecta Girona amb els Països Baixos- preveia reemprendre vols a partir de Setmana Santa, mentre que Jet2 havia anunciat que els recuperaria a partir del mes de maig.

Les restriccions que encara hi ha per la pandèmia, tanmateix, han obligat les companyies aèries a canviar de plans. D'aquesta manera, Ryanair ha endarrerit la venda de bitllets fins a l'1 de maig i, a partir de llavors, anar recuperant de forma progressiva els vols entre els mesos de maig i juliol. En algunes de les rutes, tanmateix, encara no hi ha una data prevista.

De les 28 rutes que, segons la seva pàgina web, Ryanair segueix mantenint per aquest estiu des de Girona, els primers bitllets que estan a la venda són per a Menmingen (Munich oest), Pisa i Manchester, el dia 1 de maig. A partir de llavors, la companyia té previst recuperar connexions de forma esglaonada al llarg dels mesos de maig, juny i principis de juliol. Tot i això, les rutes a Cork (Irlanda), Londres Southend, Lamezia (Itàlia) i Varsòvia Modlin (Polònia) encara no tenen data prevista de recuperació, ja que de moment la companyia ha posat bitllets a la venda.

Mentrestant, Transavia, que també tenia previst reprendre els vols a partir de Setmana Santa, ha decidit esperar-se una mica més, fins a finals de maig. D'aquesta manera, a partir del dia 24 de maig té previst recuperar la connexió amb Rotterdam i l'endemà, dia 25, fer-ho amb Amsterdam.

En canvi, Jet2, que inicialment ja havia decidit deixar passar la Setmana Santa i esperar-se fins a les portes de l'estiu per tornar a connectar el Regne Unit amb l'aeroport de Girona, de moment no ha fet canvis en el calendari previst. D'aquesta manera, a finals de maig té previst començar a volar a Manchester, Newcastle, Birmingham i Londres-Stansted, mentre que per anar a Bristol, Leeds o a l'aeroport d'East Midlands caldrà esperar fins el 24 de juliol.

Mentrestant, l'aerolínia russa de baix cost Pobeda Airlines, que era una de les més dinàmiques a l'aeroport de Girona just abans de la pandèmia, manté silenci sobre la possibilitat de reemprendre les connexions entre Moscú i Vilobí d'Onyar.

Tots aquests plans, tanmateix, estan sotmesos a l'evolució de la pandèmia, de manera que les dates de recuperació dels vols encara podrien tornar a variar. I és que, malgrat que, per exemple, Ryanair hagi anunciat grans promocions i descomptes per aquest ?estiu, la veritat és que encara estarà per veure quina és la situació sanitària, com s'ha avançat en la campanya de vacunació, quines són les restriccions i si funciona bé el nou «passaport sanitari» per poder-se moure's per la Unió Europea. Massa incògnites, a hores d'ara, per fer plans ferms.