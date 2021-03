Els sindicats d'Educació volen «ràtios més baixes» a les classes

Els sindicats USTEC-STES i CCOO van omplir ahir de cartells la Delegació del Govern a Girona per reclamar que el Departament redueixi les ràtios d'alumnes a cada classe. La portaveu de CCOO d'Educació a les comarques gironines, Esther Satorras, va recordar que el Departament d'Educació ja ha reduït les ràtios aquest curs a causa de la pandèmia però ara volen «que les mantingui». Els sindicats també van reclamar altres mesures al Departament com ara la supressió del decret de plantilles o que redueixin dues hores lectives als professors majors de 55 anys.

La portaveu d'USTEC-STEs a Girona, Glòria Polls, va remarcar la importància de «garantir la salut a les aules» i per això va insistir que el Departament ha de donar EPIs a tots els treballadors per minimitzar el risc al qual estan sotmesos cada dia. A més, Polls també va demanar que es compleixi la distància de separació entre taules a les classes i que no es carreguin més els equips directius amb qüestions administratives relacionades amb la pandèmia.