Amb unió, hi guanya la pagesia

Dijous i divendres vinent, 20.609 electors estem convocats a les eleccions al camp. La perseverança d'Unió de Pagesos durant la represa democràtica va aconseguir aquesta mesura de la representativitat, ja que mentre que els treballadors tenien consolidades les eleccions sindicals, el sistema de cambres agràries del franquisme va mantenir-se fins al 1994! Catalunya va esdevenir el primer lloc de l'Estat on es feien eleccions al camp i, des d'aleshores, les hem fet ininterrompudament.

En les darreres, el 2016 va participar-hi el 54% del cens. Sempre hem estat el sector professional amb més participació en les eleccions sectorials. Aquest cop seran les primeres eleccions catalanes fetes per vot electrònic! Pagesos i pageses, hem de demostrar que aquest repte no ens atura. Ens hem de mobilitzar amb orgull pagès. És més important que mai anar a votar.

D'altra banda, des de la nostra organització pensem que és més important que mai votar Unió de Pagesos, és clar. L'experiència ens diu que com més suport tens, més lliure acabes essent per impulsar les teves reivindicacions. Com més unió, més hi guanya la pagesia, ja que som un sector social numèricament petit de la societat. Òbviament, hi ha interessos diferents dins d'aquest sector, i els electors cal que els identifiquin i els destriïn. Nosaltres som transparents i no estem lligats a ningú. No estem dins de cap patronal ni de cap entitat econòmica, ni som corretja de transmissió de cap partit.

D'altra banda, defensem el sector com ningú. Només Unió de Pagesos denuncia les males pràctiques comercials i els grans poders de la cadena alimentària que hi ha al darrere. I hem guanyat eines per fer-hi front, com que els preus agroalimentaris siguin recollits com a estadístiques d'interès públic i la Llei catalana d'interprofessionals agroalimentàries. Només Unió de Pagesos ha denunciat l'aplicació il·legal de la Política Agrària Comuna a l'Estat davant la Comissió Europea i exigeix posar fi al frau dels perceptors que no es dediquen a l'agricultura.

Som l'única organització que lluita per tots els sectors agrícoles i ramaders i l'explotació forestal. Hem aconseguit ajuts directes, crèdits i refinançament per la fruita seca castigada els darrers tres anys, hem denunciat la banalització de l'oli i ens hem oposat a una extensió de norma imposada per la interprofessional espanyola. Hem fet front als preus ruïnosos del vi i lluitarem perquè tota la pagesia professional de la vinya, la fruita dolça, els cítrics, l'equí, l'horta i la flor i la planta ornamental accedeixin als ajuts directes de la Política Agrària Comuna. I reivindicarem que els que en tenen ?cereals, farratge i arròs?, els mantinguin amb millors condicions.

Hem reclamat com ningú les actuacions pendents del Govern als sectors ramaders: porcí, boví, oví i cabrum, aviram i conills. Hem buscat alternatives a ramaders que els deixaven de recollir llet. Hem aconseguit la regulació dels petits escorxadors. Defensem compensacions per als apicultors i per a l'equí.

Unió de Pagesos hi és en les lluites pel territori. No som un sindicat corporativista. Ens importen els pobles i la gent. Només el nostre sindicat s'ha involucrat en la lluita pels drets i les llibertats. Només Unió de Pagesos fa que la pagesia tingui més incidència social i política, i és l'organització més implantada al llarg i ample del país. Cal anar a votar per obtenir la força necessària per continuar les lluites i assolir els objectius perquè hi guanyin la pagesia, el món rural i el país.