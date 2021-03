Veïns de Bescanó reclamen un pas al punt de l'atropellament

Veïns de Bescanó reclamen de fa anys un pas o alguna mesura que permeti als vianants creuar la carretera de la Vergonya a la zona on es va produir l'atropellament mortal d'aquest dijous. Es tracta de la gent que viu al veïnat del Turó dels Cavalls i que per anar fins al nucli urbà de Bescanó ho han de fer a través de la via verda que transcorre al costat de l'N-141 o bé fent una volta per un camí per darrere de la urbanització.

L'opció de la via verda és la més utilitzada i accedir-hi és perillós, com es va demostrar amb el malaurat sinistre viari que va acabar amb la vida d'una veïna del poble de 74 anys quan creuava des del vial utilitzat per les bicicletes per anar cap al Turó dels Cavalls. Veïns de la zona asseguren que fa anys que han reclamat el pas a l'Ajuntament i que no s'ha obtingut cap resposta positiva en aquest sentit i reclamen una solució després de l'accident de trànsit mortal de la setmana passada.

Des de l'Ajuntament, l'alcalde, Xavier Vinyoles, assegura que el consistori sí que ha fet tràmits per reclamar una solució de pas segur per als veïns del veïnat. Concretament, afirma que a principis de l'any passat van demanar la construcció d'un pas de vianants per part de Carreteres de la Generalitat però que els «van dir que no perquè no uneix dos costats urbans», ja que només hi ha veïns en un costat de la via i també, explica, consideren que és un tram poc segur i complicat.

El batlle remarca que des de la Generalitat els van denegar aquesta opció però que arran de l'atropellament mortal hi han tornat a contactar. Aquí, diu l'alcalde, se'ls ha obert una escletxa d'esperança ja que els han demanat que els tècnics municipals redactin una proposta. El projecte passaria, explica Xavier Vinyoles, per la instal·lació de semàfors i un pas de vianants.

El batlle també assegura que entén la demanda del nucli, on viuen uns 60 veïns, i afirma que ja era un «prioritat» per al govern i lamenta que hagi hagut de passar una desgràcia perquè es reconsideri, després que el març de l'any passat els deneguessin l'opció.