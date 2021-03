El camp se cita en una urna virtual

La pandèmia no va impedir ni les eleccions catalanes ni les del Barça; i tampoc ho farà amb les eleccions agràries, que, això sí, per primer cop, seran en un format cent per cent telemàtic amb 2.548 participants a les comarques gironines que estan cridats a votar entre demà i divendres. El cens total a Catalunya és de 20.609 professionals, entre persones físiques i jurídiques que podran escollir entre quatre candidatures: Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) i Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Per obtenir representació es necessita, com a mínim, un 15% dels vots, i en les darreres eleccions l'any 2016 només Unió de Pagesos (guanyadora amb un 57%) i el JARC (27%) ho van aconseguir. Aquell cop van votar un 53,9% de les 26.001 persones que hi tenien dret.

Ara, passats cinc anys, les eleccions agràries 2021 seran les primeres cent per cent telemàtiques, no hi haurà la possibilitat d'anar a votar en una urna física, però el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha previst una sèrie de punts d'assistència on funcionaris del departament ajudaran a emetre el vot electrònic a aquelles persones que tinguin dubtes de com fer-ho. Les votacions començaran demà dijous, a les nou del matí, i es podrà votar durant tot el dia (fins a les 12 de la nit) de manera telemàtica. Per la gent que vagi a un dels 209 punts d'assistència l'horari serà de nou del matí a les sis de la tarda. L'endemà, divendres, només es podrà votar en els punts d'assistència, també de nou del matí a les sis de la tarda i hi haurà habilitats 69 dels 209 del dia abans, i mitja hora més tard ja es preveu que es facin públics els resultats. Dels 209 punts d'assistència habilitats pel primer dia, 34 són a les comarques gironines; i dels 69 del segon dia, 10.

Pioners a la Generalitat

«Som el primer Departament de la Generalitat que engega un procés d'aquestes característiques amb totes les complexitats que suposa i, al mateix temps, conscients del pas endavant que signifiquen aquestes eleccions agràries, en el camí de millorar els processos electorals i adaptar-los al segle XXI», explica la consellera Teresa Jordà sobre unes eleccions que decideixen els representants que tindran cadascuna de les candidatures en organismes com la Taula Agrària, les Taules Sectorials (oli, fruita...) o en el Consell Català de l'Alimentació, entre d'altres.

Guanyador amb més de la meitat del vots en les eleccions de fa cinc anys, Unió de Pagesos es presenta ara amb el lema «Amb Unió hi guanyes tu» i reclamacions clàssiques com «preus justos» o «renda digna» encapçalant un programa on es demana «una regulació de les llotges i els mercats en origen i establir un nou mecanisme públic d'informació comercial» i que la llei de la cadena alimentària deixi clara «l'actual posició de domini que té la gran distribució i sancioni la revenda a pèrdues». D'altra banda, UP posa de relleu en el seu programa la «necessitat d'acabar amb les situacions de frau de propietaris i usufructuaris que no es dediquen a l'agricultura». En un article publicat dilluns en aquest diari, el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, l'empordanès Joan Caball, assegura que «òbviament, hi ha interessos diferents dins d'aquest sector, i els electors cal que els identifiquin i els destriïn. Nosaltres som transparents i no estem lligats a ningú. No estem dins de cap patronal ni de cap entitat econòmica, ni som corretja de transmissió de cap partit.

Pel que fa al JARC, segon en les eleccions del 2016, els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya defensen que «cal posar en marxa mesures perquè el sector agrari sigui sostenible tant econòmicament com des del punt de vista de la protecció del medi ambient». Segons el JARC, des de les eleccions del 2015 Catalunya ha perdut 30.329 agricultors i ramaders i, davant d'aquesta situació, el sindicat continuarà treballant per garantir el relleu generacional i «continuarà duent a terme accions per promocionar la incorporació dels menors de 40 anys a l'activitat agrària mitjançant l'organització de xerrades d'assessorament, trobades, cursos de formació en diferents àmbits del sector i accions promocionals.

Al seu torn, la Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) vol obtenir representació per defensar una agricultura i ramaderia «sostenible i rendible» i, per això, consideren «imprescindible assegurar unes regles de joc justes per a tothom, que protegeixin la primera baula de la cadena, que és la més fonamental i la més vulnerable».