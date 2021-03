Convoquen dues places d'examinadors de trànsit interins a la zona de Girona

El Ministeri de l'Interior ha convocat el procés per seleccionar 35 examinadors de trànsit interins. D'aquests, dos vindran a treballar a la prefectura de la Direcció General de Trànsit (DGT) de Girona.

En aquesta província hi ha mancança de fa anys d'aquest col·lectiu laboral i, de fet, algunes places fixes que s'han convocat els darrers anys han quedat vacants. Aquestes són de caràcter interí i segons informa la DGT en un comunicat té com a objectiu «ser més àgils per fer front a la demanda estacional de realització d'exàmens en moments determinats i augmentar la capacitat d'examinar en direccions concretes», afirma la secretària general de la DGT, María Lidón.

El termini de presentació de la sol·licitud és de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació de la Resolució.

La mancança d'examinadors ha estat una queixa constant tant del mateix col·lectiu com per part de les autoescoles gironines, que han lamentat la falta de personal i això ha provocat una major lentitud a l'hora d'examinar i portar gent a treure's el carnet. Aquesta borsa d'interins, segons la DGT, neix amb la idea que es prolongui amb el temps i és un esforç més, assegura Lidón, «que està realitzant l'organisme per incrementar el nombre d'examinadors a tot el país».

Candidats: a partir de 23 anys

Els candidats han de complir una sèrie de requisits, entre els quals es troben tenir complerts els 23 anys i no haver arribat a l'edat màxima de jubilació forçosa i estar en possessió del títol de batxillerat o tècnic equivalent. A més hauran de ser titulars de diversos permisos: permís de conducció ordinari de la classe B, en vigor, amb almenys tres anys d'antiguitat. També el permís de conducció en vigor de la classe A2 i el permís de conducció en vigor de la classe C o D.

Un cop fet el concurs, s'elaboraran i aprovaran les llistes de candidats per cada província en què s'ofereixen les places i en funció del sol·licitant.