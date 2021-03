El govern acusa la CUP d'obrir sospites de masclisme a la Diputació sense proves

Agre debat ahir a la Diputació de Girona arran del «masclisme» que la CUP ha denunciat que existeix a la corporació. La diputada de la formació independendentista Laia Pèlach va portar al ple una moció on demanava que l'ens encarregui una auditoria externa que analitzi les pràctiques masclistes que, segons la formació, existeixen a la Diputació. En canvi, el portaveu del govern, Albert Piñeira (JxCat), va defensar la tasca feta per la institució en matèria d'igualtat i va acusar Pèlach de voler obrir «sospites sense fonament» per «esquitxar el nom de la Diputació», tot afegint que la CUP està intentant fer «una causa general» contra la institució amb una moció «oportunista i exagerada», amb unes acusacions «vagues i genèriques». La moció no va prosperar, ja que només va rebre els vots a favor de la CUP i el PSC, mentre que els independents es van abstenir i el govern (JxCat i ERC) hi va votar en contra.

Coincidint amb el 8 de març, la CUP va denunciar públicament que a la Diputació «s'hi respira masclisme» i va afirmar que «s'hi han permès i silenciat abusos». Ahir, el grup independentista va portar aquesta qüestió al ple amb una moció on demanava que s'encarregués una auditoria a una empresa externa que analitzés les pràctiques masclistes que, segons el grup, es produeixen a la Diputació, i fer-ho a través de qüestionaris anònims per tal de garantir la confidencialitat de les denúncies. Segons Pèlach, a molts treballadors els fa por fer públiques aquestes situacions, i va assenyalar que ella mateixa ha rebut una carta anònima, referent a un grup de treballadors, on es denuncien abusos. Davant d'això, el govern li va preguntar què havia fet la CUP, i ella va assenyalar que no pot fer res fins que les persones implicades no vulguin fer un pas endavant.

Pèlach també va assenyalar que el Pla d'Igualtat de la Diputació estava pensat fins al 2014 i des de llavors no s'ha actualitzat, i va lamentar que la comissió de seguiment no s'hagi reunit des de prnicipis de 2019. «Si no trobem el masclisme a la Diputació, és perquè hem deixat de buscar-lo des de fa temps», va indicar.

Piñeira, com a portaveu del govern, va rebutjar totes aquestes acusacions. Va lamentar que la CUP «doni per fet» que a la Diputació es produeixen pràctiques masclistes sense citar cap exemple en concret, i va assenyalar que els cupaires només «obren sospites sense fonament» i «esquitxen» el nom de la Diputació amb unes acusacions «vagues, generals i amb molt poc sentit de la proporcionalitat».

Piñeira va defensar tota la tasca que s'ha fet en els darrers anys des de la Diputació en matèria d'igualtat, com per exemple el protocol contra l'assetjament, que data de 2019, o el seguiment del Pla d'Igualtat, que, segons va dir, es va deixar de reunir durant l'any 2020 a causa de la pandèmia, però que ja estan treballant per adaptar-lo als nous reials decrets publicats el passat mes de gener. Segons Piñeira, des de la Dipuatció s'estan portant a terme polítiques «transversals» d'igualtat, que inclouen des de la pesrpeciva de gènere en les contractacions i subvencions fins a l'ús del llenguatge inclusiu, entre moltes altres.

D'altra banda, tant el PSC com els independents van dir al a CUP que, si tenen constància que s'han produït situacions d'abús o de masclisme, el que haurien de fer és denunciar-ho i no portar una moció al ple. É sper això que els independents van decidir abstenir-se, en no compartir les acusacions de la CUP per falta de proves, i el PSC hi va votar a favor, perquè defensen que cal avançar en matèria d'igualtat.