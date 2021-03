La incidència de tuberculosi baixa un 13% a Girona

El 2019 es van notificar 1.079 casos de tuberculosi a Catalunya, xifra que representa una taxa d'incidència de 14,1 casos per 100.000 habitants. Gairebé el 63% dels casos són d'homes i la mitjana d'edat dels malalts és de 42,1 anys. Aquesta mitjana però és superior entre els autòctons, 47,7 anys, que no pas entre els immigrants, 37,6. Els casos pediàtrics van representar el 8,2% del total, amb una taxa d'incidència de 7,6 casos per 100.000 habitants. El Departament de Salut ha reconegut que la covid-19 ha plantejat molts reptes en el monitoratge i seguiment de casos, situació que pot portar a una «infranotificació» de casos i problemes socials per l'augment de la vulnerabilitat.

Per regions sanitàries, les taxes d'incidència han disminuït, en comparació amb el 2018, a la de Girona en un 13% i a la de Lleida en un 27,1%. En canvi, han augmentat a la de Terres de l'Ebre en un 25,6%, a la de l'Alt Pirineu Aran en un 23,6% i a la de Tarragona en un 9,3%.

La distribució dels casos es conçentra, majoritàriament, a la regió de Barcelona: 71,8%, amb un total de 775 casos. D'aquests, 302 a Barcelona ciutat.