L'arribada de la vacuna de Janssen s'endarrereix fins a l'abril

L'Agència Europea del Medicament (EMA, en les seves sigles en anglès), ha endarrerit fins a «algun moment del mes d'abril» la distribució de la vacuna de Janssen.

La directora de l'agència, Emer Cooke, va explicar ahir en una compareixença al Parlament Europeu que les primeres dosis no arribaran a la Unió Europea fins al mes que ve. Janssen ja havia manifestat fa dies problemes per a complir amb els terminis de lliurament.

Gairebé al mateix temps en què Cooke realitzava aquestes declaracions, la responsable de la Comissió Europea per a la compra de vacunes, Sandra Gallina, insistia que Johnson & Johnson lliurarà a la UE les primeres vacunes a mitjans del mes abril. «Puc dir amb força seguretat que les primeres dosis estaran a mitjan abril», va dir, puntualitzant les afirmacions de la directora de la EMA.

Brussel·les confia que la vacuna de Johnson & Johnson, d'una sola dosi, permeti accelerar la campanya de vacunació a la UE. La UE havia de rebre 55 milions de dosis d'aquesta vacuna abans de finals de juny, segons l'executiu comunitari, que se sumarien a les 200 milions de dosis que s'esperen de Pfizer-BioNTech, els 70 milions de AstraZeneca i els 35 milions de Moderna. La previsió expressada el dilluns pel comissari Thierry Breton és que a mitjans del mes de juliol la població europea pugui estar immunitzada.

Punts de fabricació addicionals

Per aconseguir-ho, la EMA està treballant per «millorar la disponibilitat i el subministrament de vacunes autoritzades». En aquest sentit, Cooke ha confirmat que està en contacte continu amb les farmacèutiques per a veure com aprovar punts de fabricació i distribució addicionals a la UE. «Les dades que els recolzen s'estan enviant i examinant de manera contínua i accelerada. També estem buscant millorar les condicions d'emmagatzematge d'algunes de les vacunes per a facilitar la distribució i la logística», va subratllar.

Inspeccions a Sputnik V

En la seva compareixença, Cooke també va anunciar que organitzarà inspeccions a la fàbrica de Sputnik V, ja que encara «té preguntes» sense resposta sobre aquesta vacuna russa.

En aquest sentit, va indicar que els científics europeus estan «analitzant la vacuna Sputnik V», han estat en converses amb els representants del Fons Rus d'Inversió Directa (RDIF) -que va desenvolupar el fàrmac- i segueixen amb el procés de revisió contínua.