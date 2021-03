L'exdiputat gironí Alfonso Sánchez, nova baixa de Cs

L'exdiputat al Parlament de Catalunya per Girona Alfonso Sánchez s'ha donat de baixa de la militància de Ciutadans, seguint els passos del líder de la formació a Girona, Jean Castel i altres membres de la formació. Sánchez assegura que l'acord de la formació amb el govern espanyol allunya el partit "de les essències reals del que era Cs". L'exdiputat lamenta que la direcció del partit avali "anar de la mà d'aquells qui pacten amb els separatistes". Alfonso Sánchez va començar a militar a Ciutadans el 2012. Actualment era portaveu de la formació a l'Ajuntament de Tossa de Mar (Selva), on mantindrà l'acta de regidor, segons han confirmat fonts properes.

Sànchez ha comunicat la seva decisió a través de les xarxes socials en un comunicat en què afirma que "fa mesos" que ell i altres companys mostraven el seu desacord amb "l'acostament de Cs amb el govern de Sánchez i Iglesias". Per això ha decidit finalment deixar la militància. "Ja no hi crec, hi confio i ni m'hi identifico", ha afegit en el comunicat l'exdiputat.

L'encara regidor a Tossa de Mar lamenta que la formació hagi passat de ser "el partit de la il·lusió, al partit de l'ambició". A més, acusa a la direcció d'apartar "de qualsevol decisió" aquelles persones crítiques amb els líders actuals o que "tingui les seves arrels en l'època d'Albert Rivera, José Manuel Villegas i Franc Hervías".

Alfonso Sànchez es va presentar com a cap de llistes a Tossa de Mar les eleccions del 2015 i ha estat diputat al Parlament durant dues legislatures. Dins del partit ha estat part del Comitè Territorial, va ser responsable d'Organització i Territori de Girona i membre nacional de la Comissió de Garanties i Valors de Cs durant quatre anys.