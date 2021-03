Llargues cues en la represa de la vacunació amb AstraZeneca a Girona

La vacunació amb AstraZeneca s'ha reprès aquest dimecres amb la incorporació de la població general d'entre 60 a 65 anys, després que la setmana passada se n'aixequés la suspensió cautelar i aquest dilluns el govern espanyol autoritzés ampliar-ne el límit d'edat.



La Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, un dels punts de vacunació a la ciutat de Girona, ha registrat aquest matí una llarga cua de persones que formen part d'aquest grup d'edat i també de col·lectius essencials de segona línia.





??Gairebé 2 hores de cua a Girona per vacunar-se. Avui s'ha reprès la vacunació amb Astrazeneca i hi ha tant els treballadors essencials que faltaven com col·lectiu de 60-65 anys. Malgrat la suspensió temporal, la gent està contenta per vacunar-se "sigui la que sigui". @tvgirona pic.twitter.com/UaQWVWTED6