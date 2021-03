El Museu Etnogràfic de Ripoll ja es pot visitar en format virtual i en 3D

A partir d'aquest mes de març, el Museu Etnogràfic de Ripoll posa a disposició del públic una visita virtual en tres dimensions a la seva exposició permanent, accessible a través de la seva pàgina web. Es tracta d'una iniciativa sorgida de les dificultats que ha comportat la pandèmia, amb la impossibilitat de desplaçar-se per arreu del territori. Per seguir posant en valor el seu fons i col·leccions, el Museu va optar per aquesta aposta virtual, ja que la tecnologia ha sigut una gran alternativa per seguir visitant espais sense moure's de casa.

Precisament, aquest divendres es compleixen 10 anys de la reobertura de la nova seu del Museu. S'aprofita l'efemèride per inaugurar la visita virtual, una manera interactiva i amena de veure un espai en totes les direccions només fent moure el ratolí, mitjançant la creació fotografies panoràmiques que permeten observar l'espai en 360 graus.

Encara que ara hi hagi aquesta alternativa a través d'internet, el Museu Etnogràfic segueix obert en l'horari habitual i anima a tothom a visitar-lo presencialment.