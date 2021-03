Nou repunt de sis defuncions per coronavirus a Girona

Després de dies en què Girona registrava un nombre relativament baix de defuncions -normalment menys de cinc i fins i tot cap en més d'una ocasió-, ahir Salut va tornar a notificar una xifra bastant elevada. Concretament, es van produir sis noves defuncions. De fet, dissabte Salut també va notificar una xifra molt alta de morts, concretament un total de tretze. Diumenge i dilluns es van estabilitzar però segons l'actualització d'ahir van tornar a pujar.

Cal tenir present que això no significa que totes les defuncions s'hagin produït en un període de 24 hores, sinó que corresponen a dies anteriors i es publiquen amb retard. Fent una anàlisi de la retrospectiva més recent, els dies en què s'han produït més defuncions són el 21 de març, amb un total de quatre i el 8 i el 10 del mateix mes, amb cinc cadascun. De fet, si s'analitzen les dades per setmanes en la darrera se n'han produït13 i, en l'anterior, 21. Per tant, aquest fort creixement es deuria a un reajustament de dades de bastants dies enrere.

Amb tot això, el nombre total de defuncions per coronavirus des de l'inici de la pandèmia és de 1.997. D'aquestes, la majoria s'han produït a hospitals o centres sanitaris (1.078), seguit de residències (279) i domicilis (177). Del total, també n'hi ha 463 que no s'han classificat.

Quant als usuaris de residències que han mort, val a dir que des de l'1 de març només hi ha hagut dues defuncions. En canvi, en el mateix període del mes de febrer, en van morir fins a trenta. Si ho comparem amb les tres primeres setmanes de gener, n'hi va haver 84. De fet, tal com s'observa al gràfic adjunt, la vacunació ha causat una gran davallada de defuncions, que es va començar a notar un mes després de l'inici de la campanya. En les darreres setmanes hi ha hagut dies en què no s'ha registrat cap defunció i d'altres en què se n'ha produït una.

Cal remuntar a l'estiu per trobar una dinàmica tan positiva, tot i que llavors es va produir algun pic a l'agost. Si es fa una anàlisi amb més profunditat, l'abril ha sigut el mes amb més mortalitat entre persones de residències. El pic es va produir el 9 d'abril, amb un total de 18 morts per coronavirus. Seguidament, de forma paral·lela a l'evolució de les onades epidemiològiques, es va produir un altre pic entre els mesos de novembre i desembre que, pràcticament, es va enganxar amb el del gener i febrer.

No ha sigut ben bé fins a inicis de febrer que s'ha notat una clara davallada de defuncions. A més, els brots i els positius també han anat minvant progressivament. Actualment, totes les residències gironines es mantenen verdes, és a dir, sense cap cas de coronavirus. La Regió Sanitària de Girona és l'única de Catalunya amb aquesta situació. Del més de miler de geriàtrics catalans, només en queden cinc on encara hi ha brots actius de coronavirus.

Augmenten els positius

D'altra banda, respecte a les dades actualitzades ahir, a Girona van créixer considerablement els casos i Salut en va notificar 154, un 133% més que el dia anterior. Seguidament, els indicadors de contagi es van estancar i el risc de rebrot va registrar els mateixos 190 punts que el dia anterior i la velocitat de propagació del virus es va mantenir en 1,1. Aquest indicador avalua el nombre de persones que pot contagiar una persona infectada de mitjana. En aquest cas, segons el paràmetre, cada 100 infectats en podrien contagiar 110 de mitjana.

Alerta per una quarta onada

Quant a Catalunya, la velocitat de propagació de la covid-19 va pujar dues centèsimes fins a 1,08. El risc de rebrot també va pujar set punts i va sobrepassar el llindar de 200. En paral·lel, la incidència a 14 dies va pujar de 190,45 a 193,23. Es van declarar 1.132 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 542.131. El 5,09% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. També es van sumar 26 morts. Ahir hi havia 1.402 pacients ingressats als hospitals, 29 menys, i 416 persones a l'UCI, cinc més. Ahir també hi havia 666.065 vacunats amb la primera dosi (+2.077) i 347.321 amb la segona (+2.409).

En referència a les dades, el científic del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOMSC) de la UPC Daniel López Codina va alertar que a Espanya hi podria haver una quarta onada si no es limiten les interaccions socials i va dir que «no és gens inversemblant que puguem seguir el camí d'Alemanya, tot i que la situació és diferent perquè estan creixent els casos i aquí estem estancats».