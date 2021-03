El PGA Catalunya estrenarà un nou centre de benestar

L'Hotel Camiral que hi ha al recinte PGA Catalunya, a Caldes de Malavella, estrenarà el 16 d'abril un nou espai dedicat al benestar que ocupa més de 1.000 m2. Es tracta d'oferir una experiència a mida del client basat en el moviment, les teràpies naturals, la nutrició i la recuperació. Hi haurà vuit sales individuals i una doble de tractaments, zones termals de relaxació, un gimnàs d'última generació, espais per a activitats esportives i una botiga. Aquest nou espai suposa una inversió de 5 milions d'euros per part dels propietaris de l'hotel. Aquestes instal·lacions s'emmarquen en el pla d'expansió del complex iniciat el 2016.

El 'Wellness Centre' serà el nom que rebrà aquest edifici que està dissenyat per l'estudi d'arquitectura català LaGula. L'estructura de grans dimensions s'integra amb la natura que l'envolta i combina elements naturals com fusta i pedra amb parets blanques amb un aspecte modern.

Pel que fa als tractaments que hi haurà, el PGA Catalunya ha apostat per instal·lar la primer unitat de crioteràpia 110C MECOTEC amb cabina doble de l'estat espanyol. A més, també s'oferiran infusions vitamíniques, biofotomodulació i oxigen hiperbàric. Són tractaments innovadors per a la recuperació esportiva d'elit que aplicarà el nou centre del PGA Catalunya per tal de potenciar la destinació esportiva i de benestar.

També hi haurà tractaments basats amb mètodes tradicionals com ara l'ús d'olis essencials, fangs i sals que equilibren el sistema nerviós i harmonitzen l'energia.

