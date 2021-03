Publiquen la primera guia turística per a navegants de la Costa Brava

La primera guia turística per a navegants del litoral gironí, titulada Cales i ports de la Costa Brava, presenta de nord a sud els divuit clubs nàutics i marines de la Costa Brava i una selecció de les cales més emblemàtiques de la costa gironina. A més, ofereix informació tècnica i d'assistència per als navegants i les tripulacions, així com informació sobre els atractius naturals i turístics per descobrir la destinació.

Cales i ports de la Costa Brava consta de 98 pàgines i ha estat editada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona juntament amb l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET) i Ports de la Generalitat.

El capítol introductori està dedicat a la Costa Brava com a destinació turística, amb diversos apartats d'interès per al visitant relatius a l'enogastronomia, la cultura, la salut i el benestar, les activitats nàutiques i de turisme actiu i els festivals de música.

La guia s'il·lustra amb una gran quantitat d'imatges de gran qualitat, fetes de mar cap a terra.

Navegació sostenible

Inclou un capítol específic dedicat a la navegació sostenible per remarcar la necessitat de protegir el medi marí. Aquest capítol, que recull informació sobre el fondeig responsable, les normes de convivència entre embarcacions i banyistes i altres bones pràctiques ambientals, conté un seguit d'icones que resumeixen visualment els objectius de l'Agenda 2030 que es comprometen a assolir els divuit clubs nàutics del litoral gironí en la seva aposta i compromís per la sostenibilitat.

A continuació es presenta la Costa Brava, de nord a sud, des dels ulls del navegant. Aquest recorregut de més de 200 quilòmetres del litoral gironí se segmenta en tres capítols: la zona nord, de Portbou a l'Escala; la zona centre, de l'Estartit a Palamós, i la zona sud, de Platja d'Aro a Blanes. Cada secció conté informació detallada de les cales així com dels ports esportius. D'aquests darrers, s'inclou una fitxa tècnica acompanyada d'una fotografia de l'equipament, i es fa una recomanació d'un atractiu de la zona que el visitant no es pot perdre.