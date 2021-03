Els autocars podran dur gent de diverses bombolles

Els autocars privats de Catalunya podran transportar passatgers de bombolles diferents per Setmana Santa. És una de les mesures que ha aprovat el Procicat, segons va avançar TV-3. Els autocars hauran d'acreditar que faran activitats permeses.

La resolució arriba després que l'Associació d'Empreses d'Autocars i Minibusos (ACEA), que agrupa unes 400 pimes del sector, es dirigís per carta al secretari de Salut Pública, José Maria Argimon, i a les Conselleries d'Interior i Territori per reclamar un «aclariment urgent» sobre les restriccions després que aquest cap de setmana els Mossos interceptessin un autocar amb 59 persones quan s'adreçava al port del Compte. L'entitat es preguntava per què els ciutadans poden anar en bus de línia regular a la Costa Brava o a Tarragona o amb tren a treballar amb diferents bombolles i no ho poden fer en un servei discrecional.