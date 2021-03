«Avarícia» i «capitalisme», claus de l'èxit britànic, segons Boris Johnson

L'èxit de la campanya de vacunació al Regne Unit es deu segons Boris Johnson a dos factors: «avarícia» i «capitalisme». Així ho va dir el primer ministre dimarts a la nit en una reunió privada de Zoom a un grup de diputats conservadors. Johnson celebrava que 28,3 milions de persones hagin rebut ja la primera dosi. «Amics meus, la raó per la qual la vacunació és un èxit es deu al capitalisme i l'avarícia». Johnson es va adonar que el seu comentari era molt provocador, especialment en la batalla de vacunes que s'entaula amb Brussel·les, i immediatament va fer marxa enrere, demanant als convocats que «esborressin el que havia dit de la consciència col·lectiva».

L'audiència estava formada per conservadors de l'anomenat Comitè 1922, que engloba els diputats «tories» sense càrrecs al Govern i coneguts per les seves posicions a l'ala dreta més radical del partit. Alguns dels assistents van corroborar el que va dir Johnson, mentre els seus portaveus a Downing Street ni ho van confirmar ni ho van desmentir.

D'acord amb un dels assistents, el secretari per a Gal·les David Davies, Johnson «va deixar absolutament clar que es tractava d'una broma amb referència a la pel·lícula «Wall Street» Altres fonts s'entossudien a aclarir que no va ser una crítica en cap manera a les companyies farmacèutiques i el seu possible afany de lucre.

L'oposició laborista ha condemnat les paraules del primer ministre. «Altruisme i no avarícia és el que farà sortir-nos-en», va assenyalar la diputada Angela Eagle. «És un comentari detestable», afirmava el seu col·lega Barry Sheerman. Hi ha qui ha recordat que l'avarícia va ser un valor beneït als anys 80 pel thatcherisme. Cal recordar que, a diferència del que està passant a l'Europa comunitària, al Regne Unit ja hi h un alt percentatge de la població vacunada, sobretot gràcies a les moltes dosis disponibles alla del fàrmac d'AstraZeneca.