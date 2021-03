Un cotxe atropella un vianant a la plaça de Sant Pere de Banyoles

Un cotxe va atropellar aquest dimecres al matí un vianant a la plaça de Sant Pere de Banyoles. L'home va quedar ferit de poca gravetat però el SEM el va traslladar a l'hospital Trueta per fer-li una revisió. El succés es va desencadenar cap a dos quarts de nou i la Policia Local apunta que l'accident es va produir perquè el conductor va quedar enlluernat pel sol i no va veure el vianant. Els agents van practicar la prova d'alcoholèmia i va donar negatiu. Tampoc hi havia cap indicació que el conductor hagués anat a més velocitat per la zona.