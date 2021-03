Els hotels preveuen ocupacions del 95% al Pirineu gironí i el 80% a la Costa Brava per Setmana Santa

La Federació d'Hostaleria a les comarques gironines preveu unes ocupacions d'entre el 90 i el 95% al Pirineu gironí i en zones d'interior i entre un 70 i un 80% a la Costa Brava de cara a la Setmana Santa. Aquestes xifres contrasten amb les dades d'ocupació que hi haurà a ciutats com les d'Olot (un 60%) o Girona (un 66%), que són lleugerament més baixes que la mitjana. Pel que fa a establiments oberts, es calcula que al Pirineu gironí obrin pràcticament tots els allotjaments mentre que a la Costa Brava hi haurà més d'un 60%. Des de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines es veu la Setmana Santa com un moment "clau" per poder iniciar la temporada amb estabilitat.

El nombre d'establiments oberts és molt desigual en funció de la zona en què estan. Al Pirineu gironí obriran un 100% dels allotjaments que hi ha al Ripollès i la Garrotxa i un 85% dels que hi ha a la Cerdanya.

Pel que fa a la Costa Brava, la diferència és abismal en funció de la zona. A l'Alt Empordà també obriran tots els establiments, mentre que a la zona centre ho faran un 60%. Per contra, a la Costa Brava sud només hi haurà un 10% de les empreses que han decidit recuperar la seva activitat. Pel que fa a la ciutat de Girona i la rodalia, un 60% dels hotels aixecaran la persiana aquesta Setmana Santa.

Pel que fa a les cases de turisme rural, les previsions d'ocupació també són molt elevades amb un 90% de les places reservades. També obriran un 90% dels establiments, ja que el 10% restant són allotjaments amb molta capacitat (d'entre 15 i 20 places) i no s'ajusten a les limitacions de grups bombolla.

La majoria de visitants per aquesta Setmana Santa serà de la zona metropolitana de Girona, ja que el confinament perimetral de Catalunya impedeix que hi hagi turistes de fora de la comunitat autònoma. En segon lloc hi haurà un 15% de turistes provinents de la Catalunya Central i també s'esperen estades d'habitants de la mateixa demarcació de Girona, de Lleida i de Tarragona. L'estada mitjana és d'entre dos i tres dies.

Un 40% de les escales de creuers cancel·lats

Les restriccions de mobilitat perimetral a Catalunya també ha afectat a la mobilitat internacional. Per una banda, l'Aeroport Girona-Costa Brava encara té una activitat testimonial a l'espera que a finals de maig comencin a arribar els primers turistes d'altres països. Això fa que la programació de vols encara sigui molt minsa en comparació amb d'altres anys, en què la Setmana Santa suposava el tret de sortida a la programació de vols de l'estiu.

Pel que fa als creuers, ja s'han cancel·lat el 40% de les escales previstes al port de Palamós (Baix Empordà) per aquest estiu. De les 49 que hi havia previstes, només en queden 29. La major part de les cancel·lacions són del mes d'abril i ara comencen a anul·lar-se algunes previstes pel maig i juny. Per la seva banda, el port de Roses (Alt Empordà) també ha perdut dues de les set escales previstes per aquest estiu. Es tracta de les parades que havien de fer dos creuers durant els mesos de maig i juny.

El director general de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, ha destacat que ja estan treballant amb les empreses creueristes per recuperar l'activitat tan ràpid com la situació ho permeti. "Nosaltres ho tenim tot a punt per rebre els creuers des del minut zero", ha afirmat Gòmez. En aquest sentit, ha avançat que tot i els "temps difícils" que ha suposat la pandèmia per la indústria creuerística, des de Ports de la Generalitat s'ha aprofitat l'aturada forçosa de l'activitat per implementar i garantir "totes les mesures de protecció i salut" dels passatgers que viatgin a bord de les naus que atraquin en ports gironins.