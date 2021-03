L'Ajuntament de Santa Pau tanca els parcs infantils pels contagis

L'Ajuntament de Santa Pau ha tancat els parcs infantils del municipi pel fort creixement de contagis que s'ha produït els darrers dies. Segons va publicar dimarts a les xarxes socials, el consistori ha tancat els parcs «fins a nou avís» per tal de tallar la cadena de transmissió. També fa una crida a la població per «evitar al màxim» el contacte social. A la mateixa publicació es constata que en els darrers set dies s'han detectat setze casos i, en els darrers catorze, un total de vint.

La causa d'aquest augment de casos seria un brot de coronavirus originat a dos centres escolars del municipi, segons va avançar Ràdio Olot. De fet, en declaracions a aquest mitjà, Pep Companys, va explicar que fa quinze dies que es va començar a viure una situació «preocupant» i que tot va canviar amb la detecció de diferents casos relacionats amb la llar d'infants i l'escola Joan Maragall. Segons Companys, hi ha hagut casos que no han seguit estrictament el confinament domiciliari, però, l'alcalde, principalment apunta a la «mala sort» i a un cúmul de circumstàncies.

Segons informa el portal de dades Traçacovid, s'han detectat nou casos en els darrers deu dies entre tots dos centres educatius. A més, hi ha tres classes confinades a l'escola Joan Maragall de Santa Pau, que afecten un terç de l'alumnat del centre (53 alumnes) i tres professors. Avui s'ha dut a terme un cribratge a tots dos centres per tal de tallar les cadenes de contagi.

Baixa la transmissió del virus

Respecte a les dades epidemiològiques d'ahir, després de dies d'empitjorament, els indicadors de contagi a Girona van millorar. La velocitat de propagació del coronavirus (Rt) va baixar cinc centèsimes i es va situar en una taxa d'1,05. Seguidament, el risc de rebrot va baixar sis punts fins a un total de 184. Per altra banda, Salut va notificar 184 casos nous, un 19% més que el dia anterior i dues morts.

Quant als hospitalitzats, es va produir una forta davallada del total. Ahir n'hi havia 151, setze menys que el dia anterior. Per altra banda, hi havia un crític més.

Els municipis de més de 20.000 habitants amb el risc de rebrot més alt són Sant Feliu de Guíxols (522) i Olot (512). Quant a comarques, hi ha hagut un fort creixement de l'indicador al Ripollès, on ja és de 716. Seguidament, l'índex a la Garrotxa encara es manté elevat, ja que segons el darrer balanç era de 479 punts.

Quant a Catalunya, els indicadors de contagi es van estancar i van registrar la mateixa dada que el dia anterior. Es va produir un augment destacat de 1.789 positius i 17 defuncions per coronavirus. Respecte als hospitalitzats, ahir n'hi havia 1.393, nou menys que el dia anterior. Per altra banda, hi havia dos pacients crítics més a les Unitats de Cures Intensives. La incidència de casos dels darrers catorze dies també ha pujat així com la positivitat. Es van posar més de 15.000 dosis més contra el coronavirus.