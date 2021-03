Nova zona per a caravanes

Nova zona per a caravanes ajuntament sant joan les fonts

sant joan les fonts. Aquest mes de març han començat les obres de l'àrea d'aparcament per autocaravanes que s'instal·larà a Sant Joan les Fonts. L'espai, que comptarà amb servei d'aigües brutes, no serà apte per a estades llargues. Es troba ubicat a tocar de l'antic assecador de paper de Sant Joan, a tocar del passeig fluvial i de la residència Torreblanca. La inversió té un valor de 59.997,97 €.