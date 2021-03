Salt i Olot, els dos municipis amb més peticions d'habitatge de protecció oficial

Salt i Olot són les dues localitats gironines on la Generalitat va registrar un major nombre de peticions per a un habitatge de protecció oficial durant el 2020. A continuació, i a poca distància, es troben Girona i Figueres. En total, l'any passat es van formalitzar a tota la província un total de 1.199 peticions per accedir a un pis de protecció. Es tracta d'una xifra inferior a la que s'havia registrat l'any 2019, quan s'havia arribat a les 1.715, fet que es podria deure a la paràlisi per la pandèmia.

Segons les dades del Departament d'Habitatge de la Generalitat, en aquests moments hi ha registrades, a les comarques gironines, un total de 12.425 peticions d'accés a un habitatge de protecció oficial. En aquest llistat s'inclouen totes les unitats de convivència que estan inscrites en tots els registres municipals de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial de Catalunya, amb independència de quin any es donessin d'alta, però que no s'hagin donat de baixa del registre. La xifra s'ha incrementat un 10% respecte a l'any 2019, quan el total de sol·licituds ascendia a 11.279. Les més de 12.000 peticions que hi ha vigents a les comarques gironines suposen un 7,2% del total que hi ha a Catalunya, ja que al conjunt del país el nombre de persones a l'espera d'una vivenda protegida se situa en 141.070.

Menys peticions que el 2019

Tot i això, si es miren només les sol·licituds validades durant el 2020 -any que es va veure greument influït per la covid-, la xifra va descendir un 30% a les comarques gironines, tot passant de 1.715 a 1.199 peticions. En aquest cas, les sol·licituds que es van registrar l'any passat a la demarcació van suposar un 6,37% del total de Catalunya, on la xifra va ascendir a 18.800. En el conjunt català també va decaure el nombre de peticions rebudes, ja que l'any anterior havien estat 29.958.

Si es miren les dades per municipis, la localitat gironina que va registrar més peticions d'accés a un habitatge protegit durant el 2020 va ser Salt, amb un total de 176 demandes. A continuació es va situar Olot, amb 157, i tot seguit, tot i que a poca distància, les dues ciutats més poblades de la província: Girona (149 peticions) i Figueres (145).

La resta de municipis se situen ja a força distància. Per exemple, Palafrugell registra 83 sol·licituds, a Blanes n'hi ha 68, a Llagostera se'n comptabilitzen 34 i a Ripoll, 33. Més enrere es troben Banyoles (28 peticions), la Bisbal d'Empordà (25), Sant Feliu de Guíxols (20), Roses (16), Palamós (17), Santa Coloma de Farners i Lloret (15 cadascun) i Platja d'Aro (13), entre d'altres.

Les llargues llistes d'espera per aconseguir un habitatge de protecció oficial es deuen a la falta d'estoc que tenen les administracions públiques. Per exemple, segons les dades de la Generalitat, l'any passat només es va començar la construcció de quatre ?habitatges de protecció oficial a les comarques gironines, tots a la capital, Girona. Pel que fa als habitatges procedents d'entitats bancàries o els que s'aconsegueixen pel dret de tempteig i retracte, també s'està treballant per aconseguir-ne, però el ritme, de moment, és més lent que la demanda.