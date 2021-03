Terapeutes ocupacionals alerten d'una regressió en la salut mental dels menors

El Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) va alertar ahir que s'està produint una regressió en la salut de menors amb trastorns mentals previs a causa de la pandèmia, i va reclamar més personal i mitjans per fer-hi front. Entre els infants, les teràpies han quedat aturades i no s'ha pogut avançar gens, denuncien, mentre que entre els adolescents s'han incrementat les addicions a tòxics, l'ús de pantalles i els trastorns de conducta alimentària. A més, el fet de reduir la presencialitat en totes les activitats està perjudicant els adolescents.

El COTOC fa un crit d'alerta per la precarització en l'atenció a la població més jove de la societat, que ha vist reduïdes les teràpies i l'atenció presencial, quelcom vital per al seu desenvolupament personal. Els terapeutes ocupacionals reclamen incrementar el personal i els mitjans per tal d'atendre una població en greu risc de recaigudes i de cronificar els seus trastorns mentals.

Segons estima l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el 60% de la població europea està patint fatiga pandèmica, que pot generar a qui la pateix desmotivació, sensació d'incertesa constant i símptomes d'ansietat o depressió. Aquests símptomes representen una gran amenaça per als infants i joves afectats per trastorns mentals.

Els casos que arriben als centres de salut mental i hospitals de dia són més greus i molts d'ells, a més, porten associats Trastorns de Conducta Alimentària. «A l'àmbit social hem detectat situacions familiars molt precàries i la família té molt de pes en la recuperació d'aquests infants i adolescents, explica Anna Coderch, terapeuta ocupacional.