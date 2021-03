Troben en un hotel a Besalú el fugitiu que va abandonar el cotxe amb haixix a Molló

Els Mossos d'Esquadra han detingut en un hotel de Besalú el fugitiu que es va saltar controls i va abandonar el cotxe carregat amb tres quilos d'haixix a Molló. L'arrestat, que tenia antecedents policials, ha ingressat a presó. Els Mossos de la comissaria d'Olot han descobert que a més, tenia el permís de conduir retirat.

El detingut és un home de 40 anys, de nacionalitat algeriana i veí de Toulouse a qui acusen de ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i dos delictes contra la seguretat viària per conduir temeràriament i amb el permís retirat judicialment.

Els fets es van desencadenar, com va informar al seu dia Diari de Girona, l'1de març quan els Mossos van rebre un avís de la Policia Local de Ripoll alertant-los que un vehicle, amb plaques de matrícula franceses, havia fugit d'un control que havien establert dins el nucli urbà. El cotxe circulava a gran velocitat i de forma temerària en direcció Sant Joan de les Abadesses.

Els Mossos van alertar totes les dotacions policials per intentat localitzar el vehicle escàpol. Una patrulla de mossos, que estava fent un control de pas a l'entrada de Sant Joan de les Abadesses, va veure el cotxe circulant a gran velocitat direcció Camprodon. Unes hores més tard, una patrulla va veure el vehicle aturat al voral de la carretera C-38 (Molló), a l'altura del punt quilomètric 24, i el conductor deixava diverses bosses a terra.

El cotxe, amb la roda punxada

L'individu, quan va observar la presència policial, va pujar al vehicle i novament va fugir a gran velocitat pel coll d'Ares, amb la porta del maleter oberta i deixant-se les bosses a terra. Els agents van detectar que el vehicle tenia alguna incidència mecànica ja que durant la fugida li van sortir guspires d'una de les rodes. El cotxe va poder circular només un quilòmetre i mig fins que va quedar aturat, ja que tenia la roda punxada. El seu conductor va fugir camps a través per evitar ser enxampat pels Mossos. Els agents, després de fer la recerca amb resultat negatiu, van traslladar el vehicle a la comissaria de Ripoll per inspeccionar-lo i hi van trobar gairebé 3 quilos d'haixix ocults.

Allotjat en un hotel de Besalú

Els agents van iniciar la investigació, que va donar els seus fruits el 20 de març quan van saber que el fugitiu estava allotjat en un hotel de Besalú i el van detenir. També van comprovar que tenia el permís de conduir retirat judicialment des del 23 de gener del 2019 a França. El detingut va passar a disposició judicial i el jutge en va decretar el seu ingrés a presó.