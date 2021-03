Un brot a l'institut de Camprodon dispara els casos al municipi

Un brot de coronavirus a l'institut de secundària de Camprodon, Ins. Germans Vila Riera, i en un altre municipi de la Vall han fet disparar la incidència de la covid-19 a l'Àrea Bàsica de Salut de Camprodon, segons va informar dimecres l'Ajuntament en un comunicat. Com a conseqüència, ahir es va realitzar un cribratge massiu al centre d'ensenyament camprodoní per tal de realitzar una diagnosi real de la situació.

Segons informa el portal de dades Traçacovid, l'institut compta amb tres grups confinats i un total de 78 persones aïllades preventivament.

El consistori va demanar un «darrer esforç» a la població abans que es comenci la vacunació massiva. Segons dades del grup d'experts de la Universitat Politècnica de Barcelona, Biocomsc, el risc de rebrot al municipi supera els 3.000 punts. Això és perquè té pocs habitants i quan es detecten casos les dades es disparen. En la darrera setmana se n'han diagnosticat 22 i en fa dues, 31.

Per altra banda, la situació a l'hospital de Campdevànol està controlada, de moment. Ahir no hi havia cap pacient ingressat pe coronavirus, tot i que sí que n'hi havia nou al centre sociosanitari. També cal destacar que no hi havia cap sanitari contagiat.

Finalment, l'hospital ha notificat una defunció per coronavirus des de l'última actualització, la setmana passada.

