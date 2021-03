Els delictes de resistència, desobediència i atemptat a agents de l'autoritat van a més

Els delictes de resistència, desobediència i atemptats contra els agents de l'autoritat han anat a més durant el 2020. Han crescut en un 55% a la Regió Policial de Girona. El comissari i cap dels Mossos a Girona, Josep Milán, assegura a Diari de Girona que un 11% del total d'aquests casos poden ser atribuïts a temes relacionats amb la covid-19 -restriccions, posar mascareta, entre d'altres- i que la resta creu que estarien propiciats per l'estat de la societat en plena crisi sanitària.

Una pandèmia que ha portat algunes persones, diu el comissari, «a resistir-se a la policia quan els fan un requeriment o plantar-los cara». Tot i això, el comissari assegura que en cap cas hi ha una pèrdua de respecte cap a la policia.

El creixement d'aquests delictes es pot veure amb les dades delinqüencials: s'ha passat de 400 a 621 fets a les comarques gironines en només un any. Unes xifres que compilen no només els casos de resistència, desobediència i atemptats contra els agents de l'autoritat que fan referència als Mossos d'Esquadra sinó que també, diu el cap dels Mossos a Girona, també hi ha la suma de les dades proporcionades per policies locals i cossos de vigilants municipals de tota la Regió Policial.

El comissari Josep Milán destaca que des dels Mossos d'Esquadra es va fer una anàlisi d'aquests delictes ja que toquen de ple els policies -tot i que una autoritat també ho pot ser també un alcalde.

Anàlisi dels delictes

Concretament, diu, que «en aquesta Regió Policial cada mes fem una anàlisi d'aquests delictes. Un comandament es mira les diligències i les revisa per si hi pot haver situacions de mala praxi per part nostra, per tant, això ho tenim molt controlat».

També tenen en compte la casuística que acaba amb la imputació d'aquests delictes als ciutadans. Segons han analitzat, només l'11% correspon a casos relacionats directament amb la covid. Aquí hi hauria, relata el comandament dels Mossos, amb casos on es demana a algú que es posi la mascareta i s'hi nega i fins i tot, pot haver intentat o ha agredit un policia. La resta de casos, en canvi, segons explica, serien fets relacionats amb l'estat de la societat actual, que fa que «la nostra tolerància a determinades qüestions és més fina».

Afirma que no considera que els policies estiguin patint una pèrdua de respecte per part dels ciutadans i diu que no li preocupa perquè la major part de la gent té un gran respecte per la policia. També recorda que «al final, el primer contacte que té la societat amb l'administració en segons quins temes és la policia i nosaltres no podem deixar de fer intervencions ja sigui per delicte, identificar persones o altres qüestions».