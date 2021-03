La demanda del TAV a Figueres cau un 75% respecte a abans de la COVID

El govern espanyol manté que el nombre de connexions d'alta velocitat que donen servei a l'estació de Figueres-Vilafant és suficient malgrat haver estat modificada per la pandèmia, ja que l'oferta «és molt superior a la demanda» que es registra actualment entre la capital empordanesa i les ciutats de Girona i Barcelona. A preguntes del senador d'ERC Jordi Martí, l'Estat assenyala que, segons les dades de la setmana del 18 al 24 de gener de 2021, la demanda de serveis Avant en aquest trajecte va ser un 75% inferior a la que hi havia el gener de 2020, just abans de la pandèmia. A més, recorda que els viatgers també tenen l'opció d'utilitzar els serveis regionals entre Figueres, Girona i Barcelona, que ja funcionen al 100% respecte la situació d'abans de la Covid tot i el descens de viatgers.

En una pregunta per escrit, Martí mostrava la seva preocupació pels efectes de la introducció dels trens Euromed -que connecten Figueres amb València i Alacant-, ja que això va suposar una reducció dels trens en direcció Madrid i, a més, els bitllets d'Euromed són una mica més cars que els d'Avant. És per això que volia saber si l'Estat faria alguna cosa per a millorar la situació.

El govern espanyol, però, no hi veu problema. Segons indica, actualment hi ha 235 circulacions setmanals en places d'alta velocitat (TAV i Euromed) que presten servei a Figueres, amb 36 circulacions durant els dies laborables (35 els divendres). I, segons indica, són més que suficients, ja que, segons l'executiu, «l'oferta és molt superior a la demanda que es registra en aquests moments entre aquesta localitat i les ciutats de Girona i Barcelona, tenint en compte l'evolució de la pandèmia i les restriccions de mobilita». Per tal d'argumentar-ho, el govern estatal agafa les dades de la setmana del 18 al 24 de gener, quan els la demanda de l'Avant -servei que es presta amb places de TAV i Euromed, i que a comarques gironines és els més utilitzat- va ser més d'un 75% inferior durant la mateixa setmana de 2020, quan encara no havia arribat al pandèmia. «És a dir, que el flux de viatgers actual en aquests serveis és menys d'una quarta part del que existia en el mateix període de l'any anterior», assenyala.

D'altra banda, l'executiu espanyol també recorda que, els viatgers que ho desitgin, poden utilitzar també els serveis ferroviaris regionals entre Figueres, Girona i Barcelona, que ja estan totalment operatius -amb 385 serveis setmanals- tot i que també han experimentat un descens de la demanda.

Un cop passi la pandèmia i, previsiblement, es recuperi la demanda, la previsió del ministeri de Transports i de RENFE és que el servei d'Euromed entre Figueres i Alacant tornia a circular «en les mateixes condicions i amb els mateixos horaris que existien abans de l'emergència sanitària». En aquest sentit, el Govern defensa que els «ajustaments» introduïts en els horaris «han permès conjugar els nous serveis, que permeten la connexió directa, fins ara inexistent, de Girona i Figueres amb la zona de Llevant», així com mantenir les altres connexions d'alta velocitat.