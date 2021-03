La iniciativa GiDomus s'estén a la majoria de les comarques gironines

El programa d'assessorament d'eficiència energètica HolaDomus iniciat a Olot s'ha estès a gairebé totes les comarques gironines. A partir d'ara, la Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners, Banyoles, Salt i Ripoll s'uneixen a la capital de la Garrotxa i als catorze municipis més d'aquesta comarca que ja disposen d'aquest servei gratuït. GiDomus permet als propietaris dels habitatges demanar consells tècnics, administratius i financers sobre les obres necessàries per implementar energies renovables i convertir els habitatges en intel·ligents. També s'informa als interessats de les subvencions disponibles o dels tipus de llicència d'obres que cal demanar. En la iniciativa també hi participa l'Institut Català de l'Energia (ICAEN).

Per tal de posar en marxa el projecte conjunt s'ha redactat un conveni de col·laboració entre els sis municipis integrants que preveu formalitzar la col·laboració entre els diferents ajuntaments i la Fundació EuroPACE, encarregada de coordinar, gestionar i fer els treballs. La selecció de les localitats no ha estat casual, sinó que respon a la voluntat de portar la iniciativa arreu del territori gironí a través de les capitals de comarca, i Salt com a ciutat gran que representa el Gironès. L'única comarca que no s'ha adherit a la iniciativa és l'Alt Empordà.

El programa preveu oferir solucions de diferents tipus sobre millores d'eficiència energètica, energies renovables, accessibilitat i rehabilitació. Totes les accions estan enfocades en aconseguir que la ciutadania pagui menys en la factura energètica. D'aquesta manera, es planteja la instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum, millorar la domòtica de les cases o l'accessibilitat i seguretat. A més, aquells qui sol·licitin l'assessorament tècnic, també rebran un llistat amb diversos dels professionals acreditats per fer les obres de reforma i instal·lar els equipaments.