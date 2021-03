Lamuà defensa «l'escut social» de l'Estat a la província de Girona

El diputat del PSC per Girona, Marc Lamuà, ha defensat «l'escut social» que, segons diu, han suposat les mesures del Govern de l'Estat a les comarques gironines. «La resposta del govern de Pedro Sánchez i dels socialistes ha estat cabdal per evitar una crisi social i econòmica sense precedents», ha assenyalat Lamuà. «Els ERTOs, els ICOs o l'ingrés mínim vital han estat un pilar fonamental entre les famílies i les empreses per resistir un cop duríssim», ha afegit.

Lamuà ha recordat que l'Estat ha injectat «milers de milions d'euros» a l'economia de les comarques gironines, fet que ha permès que «s'aguanti un cop duríssim i global provocat pel coronavirus». Tot i això, diu que totes les institucions «han de seguir fent un esforç» per mantenir l'Estat del Benestar.