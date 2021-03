L'Alt i el Baix Empordà volen vincular la pesca a la promoció del turisme

Els Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà i el Grup d'Acció Local Pesquer (GALP) volen vincular la pesca a la promoció turística del territori per ajudar a desestacionalitzar el turisme i oferir nous recursos als visitants. Les dues administracions van crear la Marca Empordà amb l'objectiu de treballar sota un mateix paraigües, més enllà de «fronteres administratives», i ara han editat dos díptics on es recullen els actius i el patrimoni de la zona. Es tracta d'un primer pas del conjunt d'accions del projecte «Empordà Terra de Pesca» que volen dur a terme per ajudar tant al sector de la pesca com al turístic.

Els consells comarcals de l'Alt i el Baix Empordà van presentar t ahir el projecte «Empordà Terra de Pesca», una iniciativa per fer visible la identitat pesquera d'aquest territori i fer difusió del seu patrimoni material i immaterial. El projecte ha fet una diagnosi del territori i ho ha plasmat en dos díptics –un per a cada comarca- que es difondrà en diferents espais –entre ells, les oficines de turisme- per donar a conèixer els actius de la zona. Es tracta, segons les dues administracions, d'un primer pas d'un seguit d'accions encaminades a incloure el sector pesquer en la promoció turística d'ambdues comarques.

El conseller comarcal de Turisme del Baix Empordà, Xavier Dilmé, va assegurar que la pesca forma part de «l'ADN» d'aquest territori no només per la tradició sinó perquè la gastronomia de l'Empordà «no s'entendria sense ella».

En aquest sentit, la intenció és generar recursos que vinculin ambdós sectors, de la mà del Grup d'Acció Local Pesquer, per crear sinèrgies i trobar «agents» que ajudin a promocionar-los. «No renunciarem al turisme però sí que hem de revisar el turisme de les últimes èpoques i crec que tant el sector públic com el privat hi estem d'acord. Ara, cal anar-ho modulant», va assegurar Dilmé que va dir que el futur passa per apostar «per la sostenibilitat, fugir de les masses i per la qualitat».

Per la seva banda, per part del Consell Comarcal de l'Alt Emporda Agustí Badosa va dir que tot plegat ha d'ajudar a la «desestacionalització», una de les principals «preocupacions» dels municipis de costa. El conseller de Turisme ha volgut contraposar això amb d'altres projectes com el del parc eòlic marí que es projecta a Roses i que, al seu entendre, pot tenir un «impacte important» tant per al sector turístic com per la pesca». «Ens preocupa molt i estem fent accions», va insistir ahir Agustí Badosa.