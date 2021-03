Reconeixement a un projecte de la Intervenció General de la Diputació

La Intervenció General de la Diputació de Girona ha obtingut un premi de la cinquena edició dels premis Alfons Ortuño a la innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública a les administracions públiques. Concretament, s'ha reconegut la seva tasca en la categoria d'Organització, Processos i Gestió Econòmica, pel projecte del Servei d'Assistència en l'Exercici de Control Intern a les Entitats Locals. A l'acte de recollida del premi hi va assistir la interventora, Núria Josa, el viceinterventor, Ernest Ruiz, i el diputat Jordi Camps.

El Servei d'Assistència en l'Exercici de Control Intern a les Entitats Locals té com a objectiu oferir suport en matèria de control intern als municipis gironins que no tenen els recursos, les eines ni el temps per assumir les funcions que la normativa els exigeix. Per això, la Diputació els ofereix gratuïtament metodologia, documentació i una eina informàtica, a banda de formació.