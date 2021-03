Sadernes restringeix el pas de vehicles a partir de la Setmana Santa per evitar massificacions

El Consorci de l'Alta Garrotxa restringeix a partir d'aquesta Setmana Santa l'accés als vehicles a l'espai de Sadernes i Sant Aniol d'Aguja. Els conductors hauran de deixar el vehicle a l'aparcament habilitat al nucli de Sadernes i des d'aquell punt ja no hi podran accedir ningú més. L'objectiu és evitar la massificació que hi va haver l'estiu passat de vehicles, fet que va portar greus problemes de circulació per a vehicles d'emergències (com ara Bombers o ambulàncies). Tots aquells vehicles que no estiguin aparcats dins de la zona habilitada, seran multats pel cos de Mossos d'Esquadra, els Agents Rurals o els guardes rurals que té el mateix Consorci.

Aquesta Setmana Santa s'instal·larà un punt d'informació i vigilància a la zona per explicar les mesures. Més enllà de la gestió dels aparcaments, però, s'aprofitarà per fer un estudi i calcular la pressió que té aquest espai. D'aquesta manera, es podran aplicar noves mesures que previnguin la massificació en aquest espai protegit i també garanteixin la convivència amb els veïns de la zona.

Aquest estudi es focalitza en l'espai de Sadernes i Sant Aniol d'Aguja com a prova pilot per a la creació d'un model de gestió d'ús públic sostenible replicable a altres municipis que es trobin en la mateixa problemàtica, amb la voluntat de trobar l'equilibri entre la conservació de l'espai i el seu ús recreatiu. En ell hi participen el mateix Consorci de l'Alta Garrotxa, el SIGMA, la Diputació de Girona i la Fundació Emys.