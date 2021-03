Sant Feliu de Guíxols promou que els alumnes de batxillerat artístic s'involucrin en la creació d'una exposició

Algunes de les alumnes de batxillerat artístic de Sant Feliu de Guíxols amb els cartells que han ideat per a l'exposició

Els alumnes de segon de batxillerat de l'Institut Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols s'han convertit en comissaris d'una exposició de l'escultor Nei Albertí.

Es tracta d'un procés que va néixer fa cinc anys, amb el suport de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament, per tal de treure rendiment al "potencial" artístic del municipi. Els estudiants participen des de zero en tot el procés de creació: des d'escollir el color, als cartells o a la difusió.

L'objectiu és que aprenguin com es fa una exposició professional i la capitanegin. "No teníem ni idea de com fer-ho i ara, després de tot el procés, crec que ens veuríem en cor de fer qualsevol altra exposició", explica la Dàlia Jacomet.

Fins ara, les exposicions s'han fet en espais tancats però enguany s'ha fet a l'exterior, a la Rambla del Portalet, per la pandèmia.