Un sindicat considera "ridícul" comptar les hores extres dels ARRO per minuts

El sindicat SAP-FEPOL qualifica de "ridícul" que es comptin les hores extra de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona "per minuts". En un comunicat, reclama a la subdirecció general de Recursos Humans que "doni les instruccions oportunes" al servei d'administració regional per corregir la situació que, assegura, només passa a la regió policial de Girona. Segons exposa el sindicat, a la darrera sessió ordinària del Consell de la Policia del 5 de febrer, el SAP-FEPOL va reclamar que en les Operacions Especials Remunerades (OER) amb hores extraordinàries es computés dins la jornada laboral el desplaçament fins al lloc de servei.

Segons remarquen, la subdirecció general de Recursos Humans es va mostrar "favorable" a la petició i va donar indicacions als serveis d'administració regionals perquè es computés així, remunerant "tota la jornada extraordinària incloent el temps de trasllat".

Tot i això, afegeix el sindicat, la regió policial de Girona és l'única que ha aplicat criteris horaris diferents dels que havia estat aplicant fins ara: "Encara que sembli sorprenent, aquesta regió policial ha decidit que, per contra del que imputava llavors per trasllat d'anada i tornada (hora i mitja per trajecte), ara imputa una hora i disset minuts".

"Què ha passat per aplicar aquest canvi? L'AP-7 s'ha escurçat? Hi ha menys trànsit?", es pregunta el sindicat que afegeix que no entén que ara es porti l'ARRO Girona "a una reclamació ridícula" perquè s'ha donat a entendre que les Operacions Especials Remunerades amb hores extraordinàries es comptabilitzen en realitat "amb minuts extraordinaris".

Per això, SAP-FEPOL exposa que ja ha enviat un nou escrit a la subdirecció general de Recursos Humans per "posar ordre en aquest assumpte" i on li reclama que doni les indicacions oportunes al servei d'administració regional de Girona instant-lo a "deixar de banda aquestes martingales que no donen una imatge gens favorable".