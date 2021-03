St. Julià de Ramis obre un nou servei d'atenció psicològica

L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà posa en marxa un nou servei d'atenció psicològica municipal. Anomenat «Explica'm què et passa», el programa neix després de detectar els efectes de la pandèmia en la salut mental de la població. L'alcalde del municipi, Marc Puigtió, afirma que el servei vol ajudar a «aquells veïns que mai han visitat un psicòleg, perquè creguin que ells no hi han d'anar o arran de motius econòmics». Dos professionals s'ocuparan de les visites, que seran gratuïtes i es concentraran en un dia a la setmana.

Puigtió destaca que es tracta d'un servei important en el context actual per «tenir cura de les necessitats psicològiques de la població», i espera que «altres pobles se sumin a muntar espais com aquest».

L'equip és coordinat per professionals de Jubilus, entitat que treballa en l'atenció a les persones en projectes d'àmbit municipal des de l'any 2006.