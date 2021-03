Les àrees urbanes de Blanes-Lloret i Girona, entre les que més creixen a Espanya

Un informe del Ministeri de Transports continua situant l'àrea urbana de Blanes-Lloret com la vuitena que més creix -en l'àmbit percentual- de tot Espanya, segons dades del període 2001-2019. Es manté, doncs, en la mateixa posició que quan es va publicar el darrer informe, ara fa dos anys. I en aquesta mateixa classificació, l'àrea de Girona ?que inclou els municipis de Girona, Salt, Sarrià, Sant Julià de Ramis, Celrà, Quart, Fornells de la Selva, Vilablareix i Bescanó? ocupa la dotzena posició. En aquest cas, però, l'àrea gironina ha accelerat el seu ritme de creixement, ja que segons l'informe de fa dos anys (amb dades de 2017), ocupava la vintena posició. Finalment, l'àrea de Sant Feliu de Guíxols -que engloba Sant Feliu, Palamós, Calonge-Sant Antoni i Castell-Platja d'Aro- també forma part del «top 20» d'àrees urbanes amb un major creixement de tot l'Estat, tot i que en aquest cas, decau de la setzena a la divuitena posició.

L'informe Àrees Urbanes a Espanya, que abans editava el ministeri de Foment i ara ho fa el de Transports, ha fet una anàlisi de l'evolució demogràfica a l'Estat al llarg de les dues primeres dècades del segle XX, amb dades que van des de 2001 fins a 2019. En aquest sentit, han detectat que fins el 2009 hi va haver un primer període -de bonança econòmica- en què es van registrar forts increments de població, sobretot gràcies a la immigració arribada per treballar arreu de la geografia espanyola. En un segon període, entre 2009 i 2012, aquest dinàmica ascendent va continuar, tot i que d'una forma cada vegada més moderada. En canvi, a partir del 2012 -quan van començar a ser més evidents els efectes de la crisi econòmica iniciada el 2008 i es va reduir el volum de població estrangera- es va revertir la tendència i va començar a disminuir el volum de població any rere any, amb una pèrdua conjunta de més de 700.000 habitants arreu de l'Estat. Entre 2016 i 2019 la dinàmica va tornar a ser positiva i es va tornar a guanyar població, tot i que amb creixements encara molt petits.

La distribució del creixement, però, és irregular arreu de la pensínsula. Entre les àrees urbanes que registren un major percentatge de creixement es troben algunes de les zones més turístiques de l'Estat, com ara Tenerife, Roquetes de Mar, Eivissa o Gran Canària. En aquest conjunt es troba l'àrea de Blanes-Lloret (que també inclou Tossa), que ocupa el vuitè lloc entre les de major creixement a l'Estat i actualment compta amb 83.084 habitants.

Tanmateix, també destaca el cas de l'àrea de Girona, que, juntament amb els municipis de les seves rodalies, suma actualment 161.582 habitants. En l'últim informe del ministeri, amb dades dels anys 1981-2017, l'àrea de Girona ocupava la vintena posició en percentatge de creixement a tot Espanya. En canvi, en aquest nou recompte, ha escalat posicions i se situa ja en dotzè lloc, acostant-se, doncs, al ritme (percentual) que experimenta la zona de Blanes-Lloret.

Finalment, l'àrea de Sant Feliu de Guíxols -inclosos Palamós, Calonge i Platja d'Aro-, amb 61.787 habitants, és també una de les que presenta un major percentatge de creixement a l'Estat,situant-se en divuitena posició. Igual que la de Blanes-Lloret, consisteix també en una zona altament turística.