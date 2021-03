Dos anys de lluita veïnal a Olot de No és un vial, és un carrer

El debat sobre la variant. Després de dos anys de la seva creació, la plataforma No és un vial, és un carrer continua demanant «un estudi de mobilitat urgent de l'avinguda de Sant Jordi que millori la circulació».

El debat sobre la necessitat que Olot tingui una variant i sobre com s'ha de fer, i si ha d'arribar fins més enllà de les Preses o no, s'allarga des de fa ja dècades. I no sembla que s'hagi d'acabar a curt termini, però, mentrestant, en paraules de Duaita Prats, «un grup de veïns aguantant el pas de 20.000 vehicles diaris amb un percentatge massa elevat de camions de més de 9 tones; 4.000 camions, un centenar dels quals amb animals vius o morts, que tenen prohibit el seu pas per tot Olot menys per l'avinguda de Sant Jordi, com si haguéssim de pagar alguna mena de penitència especial». Escultora i periodista de professió, Vall és la portaveu de la plataforma No és un vial, és un carrer, que demà, just quan es compleixen dos anys de la seva creació, tornà a tallar el trànsit a l'avinguda Sant Jordi «des del pont del Consum i el carrer de Portbou fins a la carretera de Santa Pau».

Des de dos quarts de dotze fins a dos quarts de dues del migdia, el carrer, o el «vial Sant Jordi» en una denominació popular que la plataforma lluita per erradicar de l'imaginari col·lectiu, serà «només per a les persones, que, seguint les mesures de seguretat a què obliga la pandèmia, podrem ocupar-lo per caminar, anar amb bicicleta, plantar-hi una cadira o, simplement, cridar pel dret a la salut i a una ciutat més verda». Aprofitant les dates, la reivindicació de demà arriba batejada amb el nom «El Via Crucis de No és un vial» i així, en diferents punts del recorregut -el primer serà el pont del Consum- «anirem explicant les demandes i els projectes de la nostra plataforma amb les particularitats de cada tram, de la història de com es va fer l'avinguda Sant Jordi, el pas dels autobusos, dels camions, de la contaminació...». El darrer diumenge de cada dos mesos, la plataforma continuarà manifestant-se per reclamar que «mai més un carrer urbà hagi d'aguantar el trànsit de camions de més de 9 tones de tota mena». En una entrevista en aquest diari fa poques setmanes, la mateixa Duaita Prat considerava que «queOlot encara no tingui variant és producte de trenta anys de gestió ineficaç tant de les administracions locals com de la Generalitat», però, més enllà de si a curt termini s'acaba fent o no la variant de la capital de la Garrotxa, les demandes de la plataforma són molt clares: «L'eliminació del trànsit de camions d'alt tonatge dels carrers veïnals; un estudi de mobilitat urgent de l'avinguda Sant Jordi que millori la circulació i n'apaivagui els efectes negatius, i la pacificació urgent de tot el tram».