Espanya rebrà 5,5 milions de vacunes de Janssen a l'abril, 800.000 a Catalunya

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va destacar ahir que, de les 5,5 milions de dosis de la vacuna de la covid-19 desenvolupada per Janssen que arribaran a Espanya a l'abril, 800.000 es distribuiran a Catalunya. Ho va dir en roda de premsa al costat del comissari europeu per al Mercat Interior, Thierry Breton, després de visitar la fàbrica de la farmacèutica catalana Reig Jofre de Sant Joan Despí, on es farà el fill and finish de la vacuna desenvolupada per Janssen.

En relació amb la producció a la fàbrica de Reig Jofre, la ministra va concretar que la previsió és que la farmacèutica comenci a mitjans de juny i, tot i que va descartar donar xifres sobre el volum de vacunes que es produiran, va reivindicar que l'empresa «pot superar el milió de dosis al dia».

El comissari europeu va assegurat que entregaran a Espanya «el que necessiti» per aconseguir la immunització de prop del 70% de la població a l'estiu.

Breton va emfatitzar que estan «treballant molt dur» amb les companyies i els països membres per assegurar que es compleixen els terminis previstos. L'empresa començarà a fabricar l'antídot a mitjans de juny i espera tenir-ne 55 milions de dosis en el segon quadrimestre. Això convertirà Europa en la primera productora de vacunes.

La planta de l'empresa Halix a Leiden (Països Baixos), que presumptament hauria produït una part dels 29 milions de vacunes contra la covid de la firma AstraZeneca descoberts el cap de setmana passat a Itàlia, ja té el vistiplau de l'Agència Europea del Medicament (EMA) per fabricar la substància activa de l'antídot. Això significa que si, efectivament –tal com va avançar la multinacional dimecres passat–, 16 dels 29 milions de dosis tenien com a destinació Europa, podrien començar a distribuir-se ben aviat entre els països de la Unió.

Segons va anunciar l'EMA, l'aprovació d'aquesta instal·lació elevarà el nombre de plantes amb llicència per produir la substància activa de la vacuna d'AstraZeneca a quatre. «És una bona notícia, perquè significa que tot el que s'ha fabricat a Leiden, a Holanda, tots els lots enviats a Agnani, han sigut envasats i estan a punt per [distribuir-se] així que en el moment en què l'EMA doni la seva autorització en els pròxims dies o setmanes estaran llestos», va indicar el comissari Thierry Breton durant la roda de premsa oferta amb la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, després de la seva visita a la planta de la firma catalana Reig Jofre, que forma part de la cadena de subministrament de la vacuna de Johnson&Johnson.