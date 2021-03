Investiguen Albert Piñeira per un presumpte delicte de prevaricació

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira (Junts x Puigcerdà), ha hagut d'anar a declarar al jutjat d'instrucció 1 de Puigcerdà en relació amb una denúncia de la Fiscalia per dues obres que es van fer a la vila i que podrien ser constitutives d'un delicte de prevaricació. Es tracta de dues obres en dos punts que són una continuïtat de l'altre. L'Ajuntament les va contractar sense concurs, perquè eren obres menors, però la Fiscalia diu que es podria tractar d'un sol projecte dividit en dues parts, i, aleshores ja hauria superar els topalls per ser considerada una obra major i requeria un procés de contractació pública. La Fiscalia hauria actuat per la denúncia d'un veí de Puigcerdà a l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Les diligències s'han obert, en primer lloc, per unes obres de millora que es van dur a terme l'abril del 2019. En concret, s'investiga una suposada irregularitat en la contractació de les obres de pavimentació de la plaça Dionís Puig i el primer tram del camí d'Ur. El total d'aquesta actuació tenia un cost previst de 80.051,78 euros. El govern de Piñeira va presentar dos projectes, una de les obres de la plaça Dionís Puig, amb un cost pressupostat de 44.026,82 euros, i el tram del camí d'Ur, que pujava a 36.024,96 euros.

El jutjat també investiga una segona situació que la Fiscalia considera que podria ser irregular i que té a veure amb la contractació d'un treballador a la brigada municipal. El portaveu del grup d'ERC, Joan Manel Serra (a l'oposició a l'Ajuntament de la capital cerdana), afirma que aquest empleat «a donar servei durant 6 anys a l'Ajuntament sense estar contactat ni constar als pressupostos municipsls». Es va fer una factura a nom d'una empresa d'un familiar del treballador sense factura ni concurs de contractació.

El portaveu d'ERC assegura que l'Ajuntament de Puigcerdà estaria pagant mensualment pels seus serveis des de l'any 2013 una factura a una empresa en concepte de manteniment.

Al respecte el vicepresident de la Diputació de Girona i alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, considera que «tot es va fer de forma correcta» i afirma que el seu objectiu és «acreditar-ho». Al mateix temps, assegura que «tot està bé» i es mostra «tranquil» davant la investigació.

Sobre la millora de la plaça Dionís Puig i el camí de l'Ur, Piñeira assegura que «no es va desviar ni un euro». L'alcalde de Puigcerdà afirma que «eren unes actuacions necessàries, ja que la zona estava molt malmesa, sobretot després d'un hivern complicat».

El batlle afirma que el projecte es va finançar amb un crèdit que es va demanar l'any anterior per executar diverses obres al municipi. Explica que, en ser dos expedients de contracte menor, es va executar pel preu que es va demanar i que les obres es van fer «sense problema».

Respecte a la segona contractació, Piñeira recalca que es va fer tot «correctament». El batlle, afirma que aquesta actuació va consistir en l'adjudicació un expedient d'obra menor «per donar un suport extern per fer tasques a la via pública» i recalca que no hi va haver cap irregularitat.