La pandèmia frena els incendis en edificis tot i que n'hi ha 748 en un any

La pandèmia ha frenat els incendis en edificis. Així ho revelen les dades facilitades pels Bombers de la Generalitat del 2020 i també la reflexió dels especialistes. A la Regió d'Emergències de Girona hi ha hagut 748 incendis d'aquesta tipologia -no s'hi inclouen incendis en empreses- durant l'any passat. Això representa un 8,6% menys de casos que l'any anterior (819).

Aquesta xifra, a més, és la segona més baixa dels últims set anys a la Regió de Girona. Per trobar-ne una de menys elevada cal traslladar-se fins a l'any 2014, quan hi va haver 668 incendis en edificis. Per tant, l'any de la pandèmia també ha estat de rècords en aquest àmbit de les emergències.

Del total de 748 incendis n'hi ha de diversa tipologia, però en els que treballen més els Bombers són els d'habitatges, uns focs que sovint són de ràpida extinció però que, com s'ha vist també, acaben a vegades amb ferits, sobretot per inhalació de fum.

Dels focs en edificis que es van produir el 2020 n'hi ha uns que han anat de baixa, tal com explica el sotsinspector dels Bombers a Girona, Jordi Marquès. L'especialista destaca que la pandèmia ha provocat que hagin anat de baixa els que són fruit del descuit. Aquí parlaríem de casos, per exemple, en què la gent surt de casa «a caminar o a comprar i es deixen l'olla al foc». Aquest tipus de fets han baixat «amb el confinament domiciliari i, sobretot, al principi de la pandèmia, perquè la gent s'estava a casa».

Malgrat aquesta disminució, el que hi ha hagut, apunta l'expert, és ara una «contrapartida» com és la falta de manteniment de les llars de foc, ja que hi ha hagut incendis de xemeneia, apunta, segurament perquè que no s'ha pogut netejar la conducció durant la pandèmia.

L'efecte toc de queda

Aquesta baixada de les actuacions també l'han notat, explica Marquès, en molts altres serveis durant la crisi de la covid. Sobretot, destaca els que tenen a veure amb la mobilitat. Actualment, amb el toc de queda vigent «entre les 10 i les sis de la matinada, hi ha una baixa incidència» d'aquests casos, diu l'inspector. Aquí parlaríem sobretot d'una davallada d'actuacions per accident de trànsit.

La baixada de serveis per incendis d'edificis i també lligats a la mobilitat tornaran a «una situació més estable», explica el bomber, ja que, segons la seva opinió, «la gent aprofitarà per desplaçar-se» i tornaran a pujar.

Formació a l'escola

La major part d'incendis en habitatges són accidents. Els més habituals són per curtcircuits d'electrodomèstics o per descuits. El que cal és saber actuar en cas que això passi a casa. Jordi Marquès apunta que «la gent no té cultura perquè no se'ns ensenya mai» sobre com fer front a aquesta o altres emergències.

Per aquest motiu, reclama que s'abordi des del punt de vista educatiu i diu que «caldria una assignatura -a l'escola- o un programa sobre com desenvolupar la vida com a ciutadà per exemple davant d'un incendi però, també, en altres casos. Tot i això, recorda que hi ha eines per consultar, com la informació al web d'Interior, on a través de vídeos i tríptics s'informa sobre com actuar per un foc a la llar. I és que sovint en els incendis hi ha ferits que podrien ser evitables amb els mínims de coneixements per fer-hi front, apunta el bomber.