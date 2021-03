Sadernes restringeix l'accés de vehicles per evitar noves massificacions

El Consorci de l'Alta Garrotxa restringirà, a partir d'aquesta Setmana Santa, l'accés als vehicles a l'espai de Sadernes i Sant Aniol d'Aguja. Els conductors hauran de deixar el vehicle a l'aparcament habilitat al nucli de Sadernes i des d'aquell punt ja no hi podrà accedir ningú més. L'objectiu és evitar la massificació que hi va haver l'estiu passat de vehicles, fet que va portar greus problemes de circulació per a vehicles d'emergències (com ara Bombers o ambulàncies). Tots aquells vehicles que no estiguin aparcats dins de la zona habilitada, seran multats pel cos de Mossos, els Agents Rurals o els guardes rurals que té el mateix Consorci.

Aquesta Setmana Santa s'instal·larà un punt d'informació i vigilància a la zona per explicar les mesures. També s'aprofitarà per fer un estudi i calcular la pressió que té aquest espai, per poder aplicar noves mesures.

D'altra banda, l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles ha tornat a regular l'accés als gorgs coincidint amb l'inici de la Setmana Santa. El consistori va posar en marxa la mesura l'estiu passat i, a partir d'avui, hi podran entrar un màxim de 200 persones per dia i serà imprescindible comprar un tiquet d'accés. L'objectiu, asseguren en un comunicat, és «preservar aquest espai natural i garantir un accés segur».

Finalment, l'Ajuntament de Palamós tancarà l'accés de vehicles que vulguin accedir als espais naturals de Cap Roig i la pineda d'en Gori. La prohibició es farà efectiva a partir d'aquest divendres a la mitjanit fins després la Setmana Santa. En el cas de la Pineda d'en Gori també s'aplicarà els caps de setmana de maig i de manera ininterrompuda a partir de l'1 de juny.