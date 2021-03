Trànsit reclama no abaixar la guàrdia a la carretera durant Setmana Santa

El Servei Català de Trànsit (SCT) reclama no abaixar la guàrdia a la carretera durant la Setmana Santa. L'ens governamental assegura que hi ha preocupació perquè des de principis d'any han mort moltes persones que pertanyen als anomenats col·lectius vulnerables. En carreteres, 14 de les 17 persones -fins a 26 de març- que han mort en accidents des del gener pertanyien a aquests grups.

A les comarques gironines, les xifres tampoc són gaire esperançadores. Les dades recopilades per Diari de Girona recullen tant els accidents de trànsit en vies urbanes com interurbanes. Cal destacar que, dels set morts en sinistres viaris, quatre pertanyien a col·lectius vulnerables. Concretament, han perdut la vida una vianant, un motorista i dos ciclistes.

En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit demana «més percepció del risc i consciència» de la pròpia fragilitat d'aquests col·lectius, així com respecte i col·laboració a la resta d'usuaris per reduir les víctimes a les carreteres. Trànsit apel·la «a la responsabilitat compartida i a la necessitat d'una convivència respectuosa a la xarxa viària».

De cara a la Setmana Santa, en caps de setmana com aquest, en el qual es registrarà una elevada mobilitat, l'SCT remarca la necessitat de no abaixar la guàrdia en cap moment durant la conducció per tal d'evitar accidents.

L'últim sinistre mortal amb un membre dels col·lectius vulnerables mort es va produir el cap de setmana passat a Llagostera. Concretament, el dissabte 20 de març va perdre la vida un motorista en una sortida de via a la GI-681. El finat era un veí de Girona de 38 anys.

Operació sortida

En aquest primer cap de setmana es preveu que surtin de l'Àrea Metropolitana de Barcelona entre 440.000 i 500.000 mil vehicles. Els Mossos d'Esquadra faran controls preventius per evitar excessos de velocitat, distraccions i conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues, entre d'altres.

Trànsit admet que pel que fa a la mobilitat d'aquesta Setmana Santa, la situació de la pandèmia i el repunt de contagis d'aquests dies «fa impossible predir quin serà el comportament de la població» en aquestes vacances, informen en un comunicat. Però, tot i això, com cada any preveuen que les vies que aniran més carregades seran les d'anar a muntanya i cap a la platja. Per tant, hi haurà gent que es desplaçarà al Pirineu gironí i d'altres, a gaudir de la Costa Brava. Per aquest motiu, en algunes vies on es preveu més mobilitat s'han establert mesures especials d'ordenació i regulació del trànsit.

Atropellada d'Anglès: molt greu

Aquest dijous al matí, una dona de 58 anys va quedar ferida de gravetat en ser atropellada per un camió al carrer Indústria d'Anglès. La dona es troba ingressada a l'hospital Josep Trueta de Girona després de patir lesions a les cames i al braç. Segons fonts del centre sanitari, ahir, es trobava ingressada a l'Àrea de Reanimació (REA) i el seu estat era de molta gravetat. Aquest atropellament va fer mobilitzar l'helicòpter medicalitzat del SEM i Policia Local va tallar el trànsit al carrer.