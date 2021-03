421.788 quilos de menjar per a 20.000 gironins amb necessitats

El passat mes de gener, en el moment de fer el recompte final del que s'havia recaptat amb el Gran Recapte, el president del Banc d'Aliments de Girona, Frederic Gómez tenia clar que «la pandèmia ha fet augmentar molt la necessitat, però també la solidaritat». I és que el recompte final d'aquell Gran Recapte del 2020 va ser de 566.039 quilos de menjar, mentre que el del 2019 havia estat de 429.275. Una bona notícia, perquè en aquells moments, Gómez calculava que el nombre de gironins que es veuen beneficiats per l'ajuda alimentària que es vehicula des del Banc dels Aliments havia passat de 31.000 amés de 42.000 des de l'inici de la pandèmia. I tenia clar que continuaria pujant. Calien, i continuen fent falta, més fons més enllà com, per exemple, els que arriben del Fons d'Ajuda Europea per a les persones més desfavorides (FEAD).

Aquest mes de març, el Banc d'Aliments de Girona ha acabat de repartit tot els aliments, o assistència material bàsica, que estava previst en el programa 2020 de FEAD. En total s'hauran repartit més d'un milió de quilos de menjar.

En aquesta tercera fase, que va començar el 28 de febrer, segons el Banc d'Aliments de Girona s'han mobilitzat «421.788 quilos de menjar entre més de 20.000 persones» que, sumades a les dues primeres fases del programa de l'any 2020, sumen aquest més d'un milió. «El juny del 2020 es van distribuir 252.279 quilos d'aliments i al setembre la segona fase, amb una distribució de 449.235 quilos».

En el total dels aliments que reparteix el Banc dels Aliments de Girona, la part finançada per la Unió Europea representa, més o menys, el 37% mentre un 22% seria de «donacions i campanyes, com el Gran Recapte entre d'altres» i el 41% arribaria de «donacions d'empreses agroalimentàries, excedents del sector agrari i les minves que es recullen a les cadenes de distribució».

A les comarques gironines, el Banc dels Aliments de Girona té adjudicat el repartiment del 50% dels aliments que arriben a través d'aquest programa del Fons d'Ajuda Europea per a les persones més desfavorides (FEAD), mentre que el 50% restant el distribueix Creu Roja a través dels seus canals de repartiment.

«Tenim clar que el nombre de persones continuarà pujant, perquè després de la crisi de salut hi continuarà havent una forta crisi social i econòmic», assegurava Frederic Gómez el passat gener perquè, com bé avisava el president del Banc d'Aliments de Girona, «fins i tot i en les societats més riques i avançades hi ha gent que passa gana».

Els aliments que es reparteixen des del Banc dels Aliments de Girona són de «caràcter bàsic, de qualitat i de fàcil transport i emmagatzematge». Per exemple, arròs blanc, mongetes cuites, conserves de carn i peix, pasta alimentària, tomàquet fregit en conserva, galetes, macedònia de verdures en conserva, fruites en almívar lleuger, «potets» infantils, llet sencera UHT, batuts lactis i oli d'oliva.