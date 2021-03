AstraZeneca; tres avantatges i un inconvenient

Diversos experts assenyalen tres avantatges i un inconvenient sobre la vacuna d'AstraZeneca; la primera de les tres que s'estan administrant a Europa que podria tenir un abast global. La fórmula d'AstraZeneca i Oxford tindria al menys tres avantatges respecte a les de Pfizer i Moderna, argumenta Rafael Vilasanjuan, membre de l'Aliança Global per a la Vacunació (GAVI) i director del Departament d'Anàlisi i Desenvolupament Global d'ISGlobal. És més fàcil de produir respecte a les vacunes d'ARNm. Té una logística més senzilla, ja que no requereix ni cadena de ultrafred ni grans infraestructures per al seu emmagatzematge. I el seu preu, que ronda entre els dos i els tres euros, és el més barat fins a la data. «És la primera vacuna que arribarà als països de renda baixa», destaca l'expert.

La seva distribució seria relativament senzilla, en tant que només caldria preservar els vials a entre dos i vuit graus centígrads. «Es podrien transportar en neveres de platja, perquè ens entenguem», explica Vilasanjuan. El seu cost, tot i que elevat per als països pobres, entraria dins del que assequible. «El programa de vacunació per a menors de cinc anys a l'Àfrica costa, en total, dos dòlars (excepte la vacuna de la pneumònia, que val tres). Vacunar una persona contra el COVID-19 sortiria per quatre dòlars. Per als països pobres segueix sent car, però entra dins del que és raonable «, exemplifica l'expert.

«Si només disposem de vacunes complicades i cares serà impossible aturar la pandèmia. I si només vacunem Europa i ens oblidem de la resta de països, en res caldrà tancar fronteres», resumeix Vilasanjuan. L'aliança internacional COVAX Facility, formada per 140 països, preveu distribuir suficients vacunes per immunitzar el 20% de les persones dels països més pobres. La d'Oxford seria la primera vacuna que començarien a repartir al sud global. AstraZeneca, per la seva banda, es va comprometre a vendre la vacuna «sense ànim de lucre» mentre hi hagi pandèmia.

El preu de les vacunes també podria marcar un punt d'inflexió en les campanyes de vacunació de l'hemisferi nord. A Espanya, per exemple, vacunar tota la població amb la fórmula de Pfizer sortiria per 1.500 milions d'euros (només tenint en compte la compra de les dosis i sense incloure el cost de l'material sanitari adjunt, com les xeringues). Amb la d'AstraZeneca, en canvi, el cost total pujaria a 150 milions d'euros. La diferència, segons destaca Vilasanjuan, és abismal.

L'altra cara

A l'altra cara de la moneda, la vacuna AstraZeneca-Oxford també presenta una limitació important. Els estudis clínics han comptat, majoritàriament, amb voluntaris d'entre 18 i 55 anys. És a dir, població jove. «A la llum dels últims resultats publicats sobre l'assaig clínic veiem que, al menys per ara, les dades d'eficàcia en població major de 65 són encara insuficients», matisa Fernando Moraga Llop, vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia. «Això no vol dir que la vacuna està contraindicada per a majors. Vol dir que cal obtenir més informació per veure quina protecció ofereix a aquest grup d'edat. És una limitació temporal», afegeix l'expert. Aquesta mateixa crítica, de fet, també va destacar en l'informe del comitè de vacunació d'Alemanya, que va aconsellar administrar aquesta vacuna només a persones d'entre 18 i 64 anys.

L'EMA, per la seva banda, s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió recordant que, tot i les limitacions de l'estudi, sí que hi ha informació fiable sobre la seguretat i eficàcia de les vacunes en majors. A partir d'aquestes dades, l'autoritat sanitària aconsella administrar la vacuna a partir dels 18 anys i, per ara, sense límit d'edat. Això sí, exigeix ??a la farmacèutica que enviï més informació sobre els estudis clínics en marxa en majors de 65.

La història

La història científica d'aquesta vacuna comença al gener de 2020, poc després que comencés a córrer la veu sobre un coronavirus emergent detectat a la ciutat xinesa de Wuhan. Fins i tot abans que el terme COVID-19 s'encunyés, investigadors de la Universitat d'Oxford van començar a treballar en una vacuna per fer front a aquest nou patogen. Van començar des de zero, dissenyant una fórmula, testándola en els laboratoris i posant-la a prova en models animals. Al març, després de corroborar l'èxit en els experiments en macacos, es van iniciar les primeres proves en humans.

Un cop els estudis preliminars van mostrar que la vacuna dissenyada era com a mínim segura, va arrencar la cursa per demostrar l'eficàcia d'aquestes fórmules. A l'abril es van reclutar a més de 500 voluntaris per a la primera etapa de l'estudi clínic, realitzat a Gran Bretanya. Entre maig i juny van arrencar els estudis a gran escala, combinant la segona i la tercera fase de l'protocol clínic. L'objectiu? Provar el compost a gran escala comparant la seva eficàcia versus una injecció de placebo. Milers i milers de proves més tard, i després de superar diversos aturades per estudiar possibles efectes adversos, els estudis van començar a llançar resultats més que esperançadors.

La darrera setmana de novembre, Astrazeneca i Oxford van difondre els resultats preliminars dels estudis a gran escala. Després de més de 24.000 proves en voluntaris de Regne Unit, Brasil i Sud-àfrica, les dades apuntaven a una eficàcia del 62% utilitzant dues dosis completes del fàrmac, separades per 28 dies de diferència. Fins a la data, no s'han detectat efectes adversos greus en cap dels vacunats. Tampoc s'han detectat casos que han desenvolupat una forma greu de la malaltia o han necessitat hospitalització.

La fórmula d'aquesta vacuna és relativament senzilla. Es comença prenent un virus innocu, el causant dels refredats comuns en ximpanzés. I se li afegeix una mica del coronavirus SARS-CoV-2.