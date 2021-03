Els Bombers reben una vintena d'avisos per accidents a la natura aquest cap de setmana

Els Bombers de la Generalitat han rebut aquest cap de setmana una vintena d'avisos per resoldre accidents al medi natural. Segons ha informat el cos, la majoria d'actuacions han estat rescats d'excursionistes a la muntanya o bé ciclistes accidentats en zones de difícil accés. Un dels casos és el d'una persona que ha fet nit al refugi de Costabona, a Setcases (Ripollès), després que ahir dissabte es va fer mal a la cama. El Grup d'Actuacions Especials (GRAE) ha hagut d'activar aquest matí un helicòpter per atendre'l i una dotació terrestre l'ha traslladat fins a l'Hospital d'Olot.



A Calonge (Baix Empordà), una persona ha caigut a la zona de roques de la platja de la Belladona i s'ha hagut d'activar dues dotacions dels Bombers, a més del SEM i Salvament Marítim, ja que inicialment es volia fer l'extracció per mar. Finalment, però, se l'ha evacuat amb llitera. A la mateixa comarca, concretament a Sant Feliu de Guíxols, un helicòpter amb efectius del GRAE i dues dotacions terrestres han atès un ferit a la via ferrada de la cala del Molí. L'han immobilitzat, l'han evacuat fins a l'helicòpter i des d'allà l'han dut a una ambulància del SEM que s'esperava a la punta de l'espigó.





?? Rescat d'una persona accidentada a la via ferrada de la Cala del Molí a #SantFeliudeGuíxols (avís 16.26h) Activats #maer amb #GRAE i 2 dotacions #bomberscat. Aproximació, atenció, immobilització i extracció amb gruatge des de l'helicòpter i trasllat fins ambulància @semgencat pic.twitter.com/2HvHkiUQ2X — Bombers (@bomberscat) March 28, 2021