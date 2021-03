Indignació a l'Alt Empordà per l'exigència d'una PCR negativa a la frontera

Espanya exigirà a les persones que venen de França per carretera una prova diagnòstica de coronavirus amb resultat negatiu feta tres dies abans de travessar la frontera, segons va publicar ahir el Butlletí Oficial de l'Estat. Una mesura que entrarà en vigor d'aquí a dos dies, i que ja era obligatòria en sentit contrari, però que ha aixecat indignació a l'Alt Empordà.

Fins ara, els ciutadans procedents de França que viatjaven per via aèria o marítima ja havien de presentar una prova negativa, de manera que a partir d'ara aquest test serà obligatori per tots els passatgers. Això sí, tal com es recull en el BOE, quedaran exceptuats d'aquesta norma els transportistes, els treballadors transfronterers i els residents en zones limítrofs, en un radi de 30 km al voltant del seu lloc de residència.

Aquesta nova imposició «preocupa» els comerciants de l'Alt Empordà, que ho veuen com un «pedaç més per fer veure que es fa alguna cosa per aturar el virus», però que l'únic que fa és posar més bastons a les rodes, «una barrera més, un impediment més», es lamentava ahir el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, Antoni Escudero, en declaracions en aquest diari. «Si aquest estiu es fan els números de l'any passat, ja podrem estar contents», afegia el també propietari de l'outlet de la Jonquera.

Qui també se sentia «estupefacte» era el president del comerç de Figueres, Frederic Carbó, que no entenia -de cap manera- que aquesta nova restricció tingués lloc a «Europa» on se suposa que hi ha «lliure comerç» i, afegia, «si els que governen fossin empresaris, en comptes d'exigir una PCR als viatgers que venen, els regalarien una vacuna».

Des de l'Ajuntament de Figueres van donar suport a la indignació del sector comercial i titllaven el requisit de portar una PCR negativa de «nova trava» pel teixit econòmic i social de la ciutat, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. L'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, també carregava contra el govern de Pedro Sánchez per no haver-los advertit de la mesura ni als ens locals ni tampoc als sectors més afectats de la comarca, que en van tenir coneixement per la premsa. Si bé Lladó va reconèixer que «no estan contents» amb la norma, va voler deixar clar que cal tenir en compte «la situació excepcional» que es viu. «Cal ser el màxim de prudents i extremar les precaucions» per poder garantir que aquest estiu sigui millor que l'anterior, va recalcar, alhora que va assegurar que Figueres «troba a faltar el visitant francès».