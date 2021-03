L'endometriosi tenyeix de groc edificis i monuments de les comarques gironines

Diversos edificis i monuments de les comarques gironines s'han tenyit de groc aquest dissabte. Ho han fet per visualitzar l'endometriosi, una malaltia que afecta aproximadament un 15% de les dones en edat fèrtil i que ja s'ha convertit en la primera malaltia ginecològica que pateixen, fins i tot per davant del càncer de mama. Entre els edificis que s'han il—luminat hi ha l'Ajuntament de Girona, la Diputació, el Teatre Jardí de Figueres o altres cases consistorials com la de Bescanó. També grans monuments com l'Arc de Sant Benet de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) o l'església de Cassà de la Selva. A demarcacions de Tarragona, Lleida i Barcelona també s'han afegit a la iniciativa.